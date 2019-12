Ny klassificering i Rueda

En helt ny klassificering er netop vedtaget i Rueda. Den indeholder blandt andet nye betegnelser for Premium vine: 'Gran vino de Rueda', 'Rueda Palido' (Pale Rueda) og landsbyvine, 'vino de Pueblo.' De nye regler er kommet for på sigt at hæve anseelsen af vinene fra Rueda.

I henhold til de nye DO-reglerne vil nye vine af» Gran vino de Rueda være fremstillet fra vinstokke, der er mindst 30 år gamle og har et lavt udbytte – højst 6.500 kg druer pr. hektar.

"Rueda Palido" er vine fremstillet af økologiske druer og lagret i egetræsfade i mindst tre år.

Endelig skal 85% af de druer, der anvendes til at fremstille vine fra "vino de Pueblo", skal komme fra landsbyer eller kommuner mærket med vine.

Endelig har man besluttet ikke at skrive drue i klassificeringen. Så Rueda Verdejo, Rueda Sauvignon fremover kun vil skrives Rueda.

Endelig har man valgt at godkende følgende nye druesorter syrah, viognier og chardonnay. Chardonnay er især medtaget for at man kan lave mere mousserende vin og man har i den forbindelse godkendt betegnelsen Gran añada «, som kan benyttes hvis den samlede produktion og andengæringen for de mousserende vine er på mindst 36 måneder. Syrah er godkendt da forsøg viser gode resultater for den røde drue netop i det nordvestlige område, som er køligere end mange øvrige områder i Spanien hvilket gør godt for syrah.

I Spanien udgør Rueda 41% af al hvidvin solgt i Spanien og eksporten udgør ca. 15% af produktionen.

