Ny klassificering på plads

Alliance des Crus Bourgeois du Médoc har nu endelig bekræftet, at der i 2020 kommer en ny klassificering som vil introducere tre niveauer:

· Cru Bourgeois

· Cru Bourgeois Supérieur

· Cru Bourgeois Exceptionnel

Det er over tre fjerdedele af medlemmerne Bordeauxs Cru Bourgeois organisation, der har stemt for den nye klassificering. Det nye system betyder bl.a., at man indfører Cru Bourgeois Supérieur samt Exceptionnel.

I dag indsender slottene deres vine typisk 18 måneder efter høsten for at sikre, at kvaliteten er i orden til at kunne kaldes en Cru Bourgeois. 6 måneder efter publiceres listen med godkendte Cru Bourgeois vine. Med det nye system kan man endvidere ansøge om at få udmærkelsen Cru Bourgeois Supérieur samt Exceptionnel, og denne gælder i 5 år. Man vil altså kunne ”rykke” op og ned hvert 5 år. Ud over kvaliteten af vinen, vil der nu også blive fokuseret på bæredygtighed samt vinslottet som helhed. Det betyder, at der skal fremlægges strategier, prispolitik, distributionsaftaler samt mediedækning.

Tilbage i 2003 havde man et tilsvarende system hvor der var 9 Crus Bourgeois Exceptionnels, 87 Crus Bourgeois Superieurs og 151 Crus Bourgeois. Men systemet blev skrinlagt i 2007 grundet en række klager.

For at blive bedømt skal man indsende flere årgange som vil blive blindsmagt af et uafhængigt panel. For 2020 klassificeringen kan man indsende fem årgange fra 2008 til 2016. 2025 vil indeholde årgange fra 2017 til 2021 og så fremdeles.

Den første årgang som vil kunne skrive den nye klassificering på etiketten vil være 2018. Klassificeringen er åben for alle vingårde i følgende AOC’er; Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis en Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac og St Estephe.

Priserne er høje i Bordeaux. I de senere år er priserne på de bedste Bordeaux-vine steget markant til priser, som er uden for de flestes rækkevidde, ikke mindst på grund af øget efterspørgsel fra østen. Men man skal huske på, at de vildeste prisstigninger kun gælder de allermest kendte vine. Der laves stadigvæk mange gode vine til fornuftige priser i Bordeaux, især når man kigger på Bordeaux Supérieur og Cru Bourgeois-kategorierne. Og der laves en del Cru Bourgeois vine: 270 forskellige vine fra 7 distrikter, alle på venstre bred. 33 mio. flasker blev der produceret.

