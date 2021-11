Ny La-La-La fra Guigal

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Guigal er i den grad berømmet for sine tre topvine fra Côte-Rôties: La Mouline, La Turque og La Landonne. Nu bliver trioen til en kvintet når den nye vin La Reynarde bliver introduceret, dog tidligst i 2026. Navnet kommer af den lille kilde, som løber mellem markerne Côte Brune og Côte Blonde.

Druerne til vinen kommer fra en mindre parcel i marken Fongeant som ligger midt mellem parceller ejet af Jean-Paul Jamet og Jean-Luc Jamet. Den blev plantet til i 2015 og man regner med en fuld produktion fra 2022. Hvis 2022 bliver et godt år kan man derfor forvente at se vinen på markedet i 2026.