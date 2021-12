Ny lovgivning skal gøre det lettere at kende sødmegraden på en Alsacevin

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Fra årgang 2021 skal alle vine i betegnelsen AOC Alsace have en anmærkning om restsukkerindhold på bagetiketten som svarer til EU-reglerne:

Enten ved at benytte disse termer:

Tør: sukkerindhold må ikke overstige 4 g/l*

Halvtør: Sukkerindhold ligger mellem 4 g/l men må ikke overstige 12 g/l**

Halvsød: Sukkerindholdet ligger over 12 g/l men må ikke overstige 45 g/l

Sød: Sukkerindholdet ligger over 45 g/l

Eller ved at bruge en af de to nedenstående grafiske fremstillinger: