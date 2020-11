Ny officiel DAC i Østrig

En ny DAC kun for søde vine nu officiel

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

De vine, der produceres i den østrigske by Rust, har fået landets første oprindelsesbetegnelse, der er dedikeret til ædle søde vine. De søde vine er kendt som ”Ruster Ausbruch” Østrig har nu 16 DAC.

I henhold til DAC skal en vin opfylde betingelserne for at være en Trockenbeerenauslese med en minimumsvægt på 30° KMW, være fremstillet af en eller flere hvidsorter, der er betegnet som ”Qualitätswein”, og produceres i byen Rust, hvor vinen også skal aftappes.

Ud over den nye DAC-betegnelse har der også været ændringer af eksisterende DAC. For eksempel kan tør Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay, Neuburger og Grüner Veltliner (som enkeltsorte vine eller blandinger) nu aftappes som DAC Leithaberg.

Desuden kan hvide Spätlese- og Auslese-vine mærkes som DAC Neusiedlersee, mens DAC Neusiedlersee også nu kan anvendes på Beerenauslese- og TBA-vine.

En yderligere oprindelsesbetegnelse ”Seewinkel” er tilladt for druer, der høstes i nærheden af Apetlon, Illmitz og Podersdorf på grund af disse områders tradition og “fremtrædende statur”, når det drejer sig om sød vinproduktion.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her AFLYST