Ny Vino de Pago i Spanien

Det forholdsvis kendte vinhus Abadía Retuerta har fået status af Vino de Pago i Spanien. Vino de Pago er en nyere klassificering, som blev indført i 2003. Pago er latin og betyder ”landsby”. Klassificeringen dækker udelukkende enkeltmarker eller ejendomme, som er vurderet til at have en historie og jordbund, der retfærdiggør, at den får sin egen klassificering. Ejendommen skal overholde helt specielle regler, blandt andet skal alle druer komme fra ejendommen. Der er i dag 23 Vinos de Pago.

Abadía Retuerta arbejder på 180 ha i Douro dalen lige uden for Ribera del Duero. Men da ejendommen ligger udenfor har de ikke mulighed for at bruge denne klassifikation og må benytte i stedet benytte den brede klassifikation Vino de la Tierra de Castilla y León. Ejendommen er tilbage fra 1146 drevet af munke som lavede vin. De nuværende ejere tog over i 1988 hvor de moderniserede vingården og Abadía Retuerta har gennem mange år haft et godt ry i Spanien.