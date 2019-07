Nye druer skal hjælpe Bordeaux

I en opsigtvækkende afstemning af producenterne i Bordeaux godkendt syv nye druersorter der kan benyttes til Bordeaux og Bordeaux Supérieur. De syv varianter omfatter marselan og portugisiske touriga nacional, plus de mindre kendte castets og arinarnoa, som er en krydsning mellem tannat og cabernet Sauvignon. For hvidvin er de nye druer alvarinho, petit manseng og liliorila, som blev lavet i 1950 ' erne efter en krydsning af barok og chardonnay.

Landbrugsministeriet i Frankrig skal stadig godkende planen endeligt, men det er et potentielt banebrydende skridt til at bekæmpe virkningerne af klimaforandringerne.

Fordelene ved de syv druer spænder fra relativt god naturlig resistens over for specifikke sygdomme, såsom grey rot og meldug, til en dokumenteret evne til at klare varmere forhold.

De nye druer vil få lov til at udgøre op til 10% af den endelige blanding, men kun 5% af én producents vinmarker. Hvis de nye druer endeligt godkendes, kan nye plantninger begynde i 2020/21 sæsonen.

Bordeaux og Bordeaux Supérieur udgør 55% af Bordeauxs vinmarker og der produceres 384.000.000 flasker vin om året.

