Nye historier fra The Balvenie

Ikke så langt fra Dufftown i centrum af Speyside i whiskyens mekka finder man The Balvenie. Et af de få destillerier, som stadig selv har maltning integreret i produktionen. I øvrigt en imponerende proces at følge, hvor man med sine egne øjne ser, hvordan kornet i spiringen danner enzymer som øger sukkerindholdet og dermed gør det muligt at skabe alkohol. Samt hvordan man ved tørringen af kornet arbejder med mere eller mindre brug af tørv. Og byggen får man blandt andet fra egne marker tæt på destilleriet, selvom hovedparten dog stadig er færdig malt leveret udefra.

The Balvenie er et af Grant-familiens tre destillerier og blev grundlagt i 1892. I begyndelsen af 1892 begyndte arbejdet med at konvertere et palæ fra det 18. århundrede (Balvenie New House) til et destilleri. Bygningen tog femten måneder at gennemføre, og den 1. maj 1893 fandt den første destillation sted på The Balvenie Distillery.

Malt masteren

Ansvaret for whiskyerne er lagt i hånden på Kelsey McKechnie, som delvist har taget over fra legendariske David Stewart. David Stewart er født på den skotske vestkyst i 1945 og startede sin karriere hos William Grant & Sons i 1962, året før Single Malt Scotch Whisky officielt blev eksporteret til England. Han blev udnævnt til Malt Master i 1974, og hans uovertrufne evne til at udvælge de fineste tønder til modning af whisky har hjulpet William Grant & Sons til prisen som Distillery of the Year intet mindre end otte gange (2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2001, 2000 og 1999). David Steward fejrede sit 50 års jubilæum hos destilleriet i september 2012. Kelsey McKechnie har endvidere fået bistand fra Brian Kinsman, som er Malt Master på Glenfiddich og arbejder nu tæt sammen med David Stewart for på sigt at kunne tage over på The Balvenie som Malt Master.

Besøget hos The Balvenie tager næsten fem timer, men så kommer man også rundt om hele maltningsprocessen, fermenteringen, destilleringen og ser, hvordan der arbejdes med fadene i bødkeriet. Og turene gennem hallerne med fadene, hvor man stikker en lap frem og kan smage fadprøver fra forskellige nye og ældre årgange samt forskellige fade er bestemt en oplevelse, som er langt fra den standardiserede turistversion, som man ofte støder på.

Og netop følelsen af at se det traditionelle håndværk med masser af finesser er en af de ting, man slår sig på hos det klassiske destilleri.

I dag er huset især kendt for sin fremragende malt, hvor en mindre del tørres med tørv, hvilket giver den karakteristisk røgede stil. Derudover har man eget bødkeri, hvor man genanvender fade, som tidligere er brugt i sherry, portvin, rom og madeira produktionen.

Stilen er meget fyldig og aromatisk. Man fornemmer, at fadene betyder meget for stilen, og der eksperimenteres meget med toast-graden og forskellige typer af brugte fade.

Man kan besøge The Balvenie årets rundt enten formiddag eller eftermiddag. Man skal dog bestille tid, og prisen for et besøg er £35.

Sidste år introducerede man en ny serie, The Balvenie Stories. Serien består af tre varianter, The Sweet Toast of American Oak 12 års, A Week of Peat 14-års og A Day of Dark Barley 26-års. Whiskydestillerier er bygget på historier, som er destilleriets livsnerve. Historier er gennem århundrede gået fra generation til generation i alle lag i destilleriet. Og i en industri, hvor næsten alt er systematiseret, skrives der ikke meget ned. I stedet videregives den enorme viden fra person til person, historie for historie og er uundværligt i forhold til produktionen af lige præcist det udtryk, et destilleri ønsker. Dette har The Balvenie taget fat på i tilfældet med den nye serie, hvor den nye "Master of Malt”-lærling, Kelsey McKechnie, har sat sine første aftryk på whiskyen fra Balvenie. Hun er tiltænkt at udfylde de store sko efter MBE David Stewart, whiskyverdenens måske største kapacitet, når han endelig går på pension.

