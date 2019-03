Nye Port Ellen aftapninger på markedet

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ejeren af Port Ellen destilleriet på øen Islay Diageo har netop annonceret, at der vil komme en række whiskyer fra lageret af Port Ellen. Destilleriet blev lukket tilbage i 1983 grundet globalt nedgang i salget af whisky. Men siden da er whisky, som har været gemt på fade været efterspurgt blandt samlere og er i dag blandt de dyreste i verden. Det er i første omgang en 39 års som lanceres i serien som får navnet ”Untold Stories” Det er et blend fra forskellige fade og der vil komme 1.500 flasker til salg for en pris på omkring 40.000 kr. stykket.

I 2017 at Diageo meddelte at der vil blive investeret mere end 300 mio. kr. i at få Port Ellen og Brora destilleriet tilbage i produktion. Åbningen vil ske i 2021 men man forventer ikke at se nye dråber fra destilleriet før tidligst i 2030. Port Ellen ligger på øen Islay hvor en række af verdens mest kendte destillerier ligger, blandt andet Ardbeg og Lagavulin. Brora ligger i højlandet på østkysten af Skotland ved Sutherland.

