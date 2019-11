Nye regler for cava

De nye regler er den største ændring i 30 år og betyder at alle vine som skal klassificeres Reserva og Gran Reserva fremover skal være økologiske. Minimums andengæringstiden for Reserva vil endvidere stige fra 15 til 18 måneder. Og druerne der benyttes skal være fra vinstokke, som er mindst 10 år gamle. Nye tal viser, at antallet af økologiske vinproducenter i Katalonien steg med 17,5% til 241 i 2018 op fra 205 i 2017.

Corpinnat, som er sammenslutningen af vinproducenter, der forlod cava i 2018, hilser de nye regler velkommen, men mener stadig ikke reglerne er stramme nok til at de vil komme tilbage til DO Cava. Det er bl.a. producenter som Gramona, Recaredo, Llopart, Nadal, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Freixes, Júlia Bernat og Mas Candí. DO Cava arbejder dog mod nye regler for zoneinddeling hvilket Corpinnat er stor fortaler for.

Der må i dag produceres vin under betegnelsen cava i 10 områder fordelt over Spanien, dog med koncentration i landets nordøstlige hjørne. Omkring byen Sant Sadurní d’Anoia ligger en række af de store cavahuse som Codorníu, Freixenet og Juvé y Camps. Det har da også været disse huse, der primært har drevet udviklingen i de seneste 30 år. Og nu er en ny, spændende udvikling undervejs fra især mindre cavahuse med unge vinmagere, som griber produktionen an på nye måder. De moderne, unge vinmagere tænker anderledes i alle faser. De blander i højere grad internationale druer som chardonnay og pinot noir med de lokale. De eksperimenterer med succes også med ældre, klassiske lokale druer, f.eks. trepat. Trepat møder man f.eks. i en del rosé-cava, som p.t. er den cavaform, som vinder mest frem.

