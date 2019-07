Nye regler for fadlagring af skotsk whisky

The Scotch Whisky Association (SWA) har netop udsendt nye regler for lagring af skotsk whisky.

De tidligere regler krævede brugen af fade som tidligere var brugt i en klassisk forstand, hvilket har medført en del spørgsmål løbende, da definitionen på klassisk var meget vag. De nye regler giver mulighed for at benytte fade som tidligere har været brugt til at lagre vin, øl, ale og spiritus. Derimod er det ikke tilladt at benytte fade som har været brugt til at lagre spiritus lavet på stenfrugt såsom fersken, abrikos etc. Der må endvidere ikke benyttes fade hvor frugt eller sødme er blevet tilsat efter fermentering.

Men på trods af de nye regler skal farven på whiskyen efter lagring have en traditionel farve, smag og duft af typisitet for skotsk whisky. De nye regler gælder også for fadafslutning i andre fade, som ses mere og mere i whiskyindustrien. Især portvinfade og sauternefade har været benyttet som afslutning.

Flere destillerier har gennem mange år arbejdet med alternativer fadtyper og har bevæget sig på kanten af hvad som var lovligt. Med de nye regler er man kommet et skridt videre mod legalisering af disse.

