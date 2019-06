Nye regler i Spaniens største hvidvinsområde

Ruedo er kendt for hvidvine lavet på verdejo druen og er i dag Spaniens største område på hvidvin. Også sauvignon blanc har været tilladt i flere år, men nu vil man også fra 2019 høsten tillade viognier og chardonnay. Men dog kun i blends med verdejo som skal udgøre minimum 50%. Endvidere laver man en ny klassificering kaldet Rueda Superior som er vine fra lavt ydende vinmarker ofte gamle vinstokke. Det vurderes at omkring 1600 hektar af markerne i Rueda eller 10% i dag har vinstokke som er ældre end 40 år.

Der har længe været et pres fra især vinhuse med ældre vinstokke at kunne ”hæve” sig over den normale klassificering. Rueda vine er generelt ikke specielt dyre vine og det kan derfor være svært at oppebære en rimelig økonomi, når man arbejder med lavt ydende vinmarker. Flere har derfor gået ud af det lokale Consejo og ansøgt om at blive en Vinos de Finca eller en ”Paraja” som er Spaniens klassificering af enkeltmarker uden for de normale områder.

