Nye serie af Game of Thrones-whiskyer på markedet

Diageo og HBO har lavet samarbejde omkring udgivelsen af en ny serie af whiskyer linket op til Game of Thrones-serien. White Walker by Johnnie Walker er en limited edition-whiskyblend inspireret af de mest legendariske og ikke mindst frygtede karakterer fra Game of Thrones - The White Walkers. Whiskysamlingen er inspireret af karaktererne og hele den verden, der udspiller sig omkring Westeros i Game of Thrones. Serien består af otte forskellige whiskyer, som hver er kædet sammen med én af de kendte familier fra Westeros og med Night’s Watch-ordenen. Målet fra Diageo er af give fans verden over en ægte og autentisk smag fra de syv kongeriger, der kæmper om magten i serien.

Helt konkret betyder for eksempel, at den whisky, der er koblet sammen med Huset Tully, som ligger ved Riverrun i serien, er lavet på Singleton Glendullan, fordi Singleton-distelleriet ligger ned til flodbredden af Fiddich ved de skovklædte bakker i Dufftown i Skotland. Og af den whisky, der er koblet sammen med Huset Greyjoy, som i serien ligger ud til havet, er koblet sammen med Talisker, fordi Taliskers destilleri ligger ned til vandet på den vindbidte ø Isle of Skye, og fordi whiskyens smagsnoter er maritime med et let strejf af røg.

Serien består af:

House Stark: Dalwhinnie Winter’s Frost

House Tully: Singleton of Glendullan Select

House Targaryen: Cardhu Gold Reserve

House Lannister: Lagavulin 9 Year Old

The Night’s Watch: Oban Bay Reserve

House Greyjoy: Talisker Select Reserve

House Baratheon: Royal Lochnagar 12 Year Old

House Tyrell: Clynelish Reserve

