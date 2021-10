Nyt destilleri på Islay

Artiklen er lavet i samarbejde med magasinet Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et nyt Destilleri med navnet IIi Distillery kan se dagens lys indenfor de næste år. Det vil være beliggende på Gearach Farm nær Port Charlotte. Navnet Ili er det første navn som den skotske ø fik tilbage i tiden.

Det er den lokale Bertram Nesselrode som ejer jorden sammen med landmanden Scott McLellan som har opstartet projektet. Det er planen, at skabe et bæredygtigt destilleri hvor der benyttes grøn energi. Denne skal komme fra både vind, sol, hydrogen samt batterikraft. Det er også tanken destilleriet skal bygges i den stil man finder på øen af lokale og siden hen bemandes udelukkende med lokale Islay beboere. Destilleriet vil også få et besøgscenter er planen.

Hvis projektet godkendes her i oktober vil man kunne starte byggeriet i sommeren 2022.