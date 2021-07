Nyt ”Distillery Trail” skal øge Gastroturismen i Danmark.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vin & Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) har nu for første gang samlet oplysninger om besøgsmuligheder på destillerierne rundt i det ganske land, med henblik på at tiltrække endnu flere danske og udenlandske turister til besøg på de danske destillerier.

Det første skridt har været at få samlet informationer om, hvilke oplevelser de danske destillerier tilbyder i dag. Det kan nu findes på VSOD’s hjemmeside, og der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe blandt destillerierne, som vil arbejde på at få udviklet både generelle destilleriruter, og specifikke whiskyruter, ginruter mv., som skal markedsføres både i Danmark og i udlandet.

I løbet af de seneste 15 år har dansk spiritusproduktion oplevet en genfødsel. Der er i dag mere end 50 danske destillerier, som fremstiller whisky, gin, rom, brændevin, akvavit og andre former for spiritus. Destillerierne ligger fordelt over hele landet, og dørene er mange steder åbne for besøg. Her er altså mulighed for både snapseruter, whiskyruter, og ginruter rundt i landet.

“I Thy er der en masse at opleve for alle, som er interesseret i kvalitetsspiritus, der er skabt af lokale thyboer med skabertrang. De fortjener al den opmærksomhed, de kan få, og vi er glade for, at de nu bliver samlet i Distillery Trail, som forhåbentligt lokker endnu flere besøgende til. De er i hvert fald et besøg værd, når fortællingen om den gode whisky, eller den gode spiritus, og råvarens oprindelse i fremstillingen, bliver en del af den samlede oplevelse” fortæller Ulla Vestergaard, Borgmester i Thisted Kommune.

Hvert år rejser godt 2,2 millioner turister til Skotland for at besøge landets mange whiskydestillerier og smage på de gyldne dråber. Irland har rundet 1 million besøgende på landets destillerier i 2019 og i USA hedder rejsemålet ofte Kentucky eller Tennessee, hvor millioner af whiskyglade turister hvert år besøger de lokale destillerier. I både Skotland, Irland og USA har man arbejdet med såkaldte “trails” og fælles markedsføring destillerierne imellem.

“I betegnelsen ‘Distillery Trail’ ligger der et mål om at lave nogle ruter med destilleribesøg, der kan kombineres med unikke smagsoplevelser, et højt serviceniveau og gode spise- og overnatningsmuligheder undervejs. Vi vil vise, de kvaliteter vi kan byde på, og gøre det let for eksempelvis whiskyinteresserede turister at planlægge en tur rundt i Danmark med besøg på de danske whiskydestillerier,” siger Jakob Stjernholm, CEO og medejer af Thy Whisky.

Selvom whiskydestillerierne traditionelt har tiltrukket flest gæster, er der også stigende interesse for at besøge andre destillerier, som laver gin, rom, akvavit eller andre typer af spiritus. Generelt melder destillerier verden over om flere og flere besøgende.

Hos VSOD vurderer man, på baggrund af tilbagemeldinger fra deres medlemmer, at der i 2020 var mere end 100.000 besøgende på de danske destillerier, og i årene frem forventer man en kraftig stigende interesse.

”Sommerferie rimer for mange på glæden ved gode måltider, lokale fødevarer og en lille én i solen. Revolutionen i danske destillerier byder på store, lokale oplevelser i sommerdanmark. Danske destillerier destillerer den danske natur på flaske, og skriver sig i disse år ind i en kontekst om revolutionen i danske lokale fødevarer, gastroturisme og i den generelle fine trend med kvalitet i oplevelserne i Danmark”, siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

