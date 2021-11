Nyt højlands destilleri på vej

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Midfearn Distillery Company Ltd har ansøgt om tilladelse til at opføre et nyt destilleri i det skotske højland. For over 200 år siden blev der destillereret netop langs bredden af Dornoch Firth tæt på det sted nær byen Ardgay hvor man tiltænker at opføre destilleriet. Dette er på østsiden af højlandet hvor også en række andre destillerier som Gelnmorangie og Blablair ligger.

Det er Midfearn Estate som står bag destilleriet og de har 5260 hektar i området og producerer blandt en del grøn energi fra vindmøller. Det er netop tanken, at destilleriet skal drives udelukkende på grøn energi. Det er planen at destilleriet skal være 100% CO2 neutrale. Senere på året indsendes planer for destilleriet som skal gennem høring inden de evt. kan vedtages.

Der er 47 destillerier i højlandet og på øerne pt. i Skotland.