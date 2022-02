Nyt officielt vinområde i Rhône

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Endnu et vinområde er nu blevet godkendt i den sydlige del af Rhône. Det er Laudun som ligger nordvest for Avignon ikke langt fra Tavel og Lirac. Laudun har siden 1960’erne været en del af Cotes du Rhône Villages. Nu bliver Laudun en AOP på linje med Rasteau og Cairanne, som er de seneste selvstændige områder i Rhône. Laudun består af 561 hektar primært på en sandet jordbund som ligger omkring landsbyerne Laudun samt Saint-Victor-la-Coste et Tresques. Laudun er kendt for at være den Cotes du Rhône Villages kommune med mest hvidvin, da ca. en fjerdedel er hvid.

Det er flere års arbejde og lobbyisme blandt vinbønderne der nu betyder, at området af det franske landbrugsministerium INAO er blevet selvstændigt. De nye regler gælder fra 2023.