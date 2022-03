Nyt vinområde i Californien

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

San Luis Obispo County er netop blevet nyt officielt vinområde i Californien. Det er en del af the SLO Coast som også består af Paso Robles, Arroyo Grande, Edna Valley og York Mountain. Det er første gang i 30 år der kommer en ny AVA i denne del. San Luis Obispo County er et smalt område, der løber langs kysten og er små 100 km langt og omkring 25 km bredt. Der ligger 32 vinhuse i den nye AVA. Grundet nærheden til havet er det et af de køligste områder og man ser derfor pinot noir og chardonnay dominere, men man finder også albariño, grüner veltliner, riesling, grenache, syrah, tempranillo og zinfandel.