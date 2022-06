Nyt whisky destilleri på New Zealand

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Spiritusproducenten Scapegrace har annonceret de vil bygge et nyt stort destilleri i Central Otago på sydøen i New Zealand. Destilleriet vil koste omkring 100 mio. Kr. at opføre og skal stå klart i 2023. Det vil blive det største destilleri I New Zealand og producere single malt whisky, gin og vodka.

Det vil blive opført nær søen Dunstan ved Mount Pisa på en 36 hektar stor grund. Scapegrace blev grundlagt for 10 år siden af Daniel Mclaughlin, Mark Neal og Richard Bourke og de fik hurtigt succes ikke kun lokalt, men sælger i dag til 40 markeder. I 2018 blev deres London Dry Gin kåret som verdens bedste af International Wine & Spirits Competition.

Scapegrace begyndte at destillere whisky for 5 år siden og den første Scapegrace Single Malt Whisky kommer senere i år.