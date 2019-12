Økologisk vin forventes at sælge 1 mia. flasker i 2023

En ny analyse viser at salget af økologisk vin vil stige voldsomt til 1 mia. flasker i 2023 – fra 440.000 i 2013.

Det er en ny analyse fra IWSR bestilt af Millésime bio som viser den store vækst af økologisk vin. 976 mio. flasker forventes der solgt i 2023 mod 729 mio. sidste år.

I 2018 tegnede økologisk vin sig for 2,6% af det globale vinforbrug, og dette forventes at stige til 3,5% i 2023. I 2013 repræsenterede den kun 1,5%. I verdens top fem vinforbrugende lande: USA, Frankrig, Italien, Tyskland og Kina var værdien af økologisk vin godt 22 mia. kr. i 2018.

Mens Tyskland i øjeblikket er det land som drikker mest økologiske vin forventes det at blive overhalet af Frankrig i 2013. Tyskland tegner sig i dag for 17,6% af markedet. Forbruget af økologisk vin er steget med 19,1% på disse markeder siden 2013.

Spanien er det land der producerer mest økologisk vin og man forventer 160.000 hektar med økologisk vin i 2023 her. Frankrig vil forblive på andenpladsen med ca. 115.000 hektar, mens Italien vil have over 96.000 hektar.

Kom til Franske Vindage 28. + 29. februar - læs mere her.

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.