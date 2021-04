Østrigs Erste Lagen — de nye årgange

Fokus på 2019 for hvidvine og 2018 for rødvinene

Vinfremstillingen i Østrig er en gammel, stolt tradition, og den dag i dag er vinproduktion en vigtig del af Østrigs landbrugsproduktion. Det er primært mindre vinbønder med vinmarker på under fem hektarer, som dominerer. Det betyder samtidigt, at produktionen er lille, og selvom der findes mange producenter og vine, er det ikke så tit, vi støder på østrigsk vin i Danmark. Dette skyldes især, at produktionen mange steder er for lille til de danske supermarkeder, og da over 80% af al vin, vi køber, netop er gennem disse, så går det ud over den østrigske vin. Og markedsandelen i Danmark er da også forsvindende lille; men det er synd, for der findes mange spændende vine og ikke mindst mange forskelligheder i vinene.

Østrigs vindistrikter ligger i den østlige del af landet, hvor alperne slutter. Der er stor forskel på årstider og temperaturer, hvilket især favoriserer de køligere vine. Østrig er derfor mest kendt for sine frugtige og aromatiske hvidvine, men der laves også nogle spændende rødvine især på pinot noir, som i Østrig går under navnet blauburgunder, samt på de lokale druer zweigelt og blaufränkisch.

På godt to tredjedele af de samlede vinarealer dyrkes der hvide druesorter. Den mest anerkendte er uden tvivl grüner veltliner, der med sin friskhed og peberkrydrede aroma er en fornem repræsentant for østrigsk vin. Derudover laves der en række spændende vine på riesling, traminer og sauvignon blanc; og i Wien på et blend af forskellige druer, som er mikset i vinmarken og derefter co-fermenteres. Kun i Portugal ser man også dette legaliseret.

Den store skandale for 35 år siden, hvor nogle vinmagere kom diethylglykol i vinene for at give dem mere krop og sødme, har landet for længst lagt bag sig, men resultatet af skandalen i 1985 blev, at Østrig i dag har verdens skrappeste vinlovgivning og stort set ingen underskov af underlødig, billig vin. Det gennemsnitlige udbytte i Østrig er da også 50 hektoliter per hektar, hvilket kun er det halve af i Tyskland.

En anden konsekvens af skandalen var en ny klassificering. Den begyndte i begyndelsen af 1990’erne, hvor en gruppe vinproducenter fra Kamptal og Kremstal i Niederösterreich begyndte en kortlægning og klassificering af de bedste marker, der i dag er kendt som Erste Lagen, og som er meget inspireret det franske grand cru system i Bourgogne med tre trin: Kommune (village), premier cru og grand cru.

Man skulle dog vente 20 år, før man i 2010 var klar med en klassificering af 52 marker (i dag 89) som Erste Lagen, hvilket svarer til premier cru i Bourgogne. Klassifikationen dækker nu de geografiske regioner Kamptal, Kremstal, Wagram, Carnuntum, Wien og Traisental men ikke Wachau, som har sit eget system. Man håber dog, at klassifikationen med tiden kan indføres flere steder i Østrig, blandt andet for de røde vine i Burgenland. Og flere har da også et håb om, at Wachau i nærmeste fremtid vil være en del af klassificeringen, selvom de p.t. har deres egen. Og om små 8-10 år forventer man så, at kunne opgradere en mindre del (ca. 5%) af markerne til Grosse Lagen (hvilket svarer til grand cru). Men allerede nu kan man ved gentagne års smagninger godt fornemme, hvilke disse kan blive— og Heiligenstein og Lamm må være sikre bud.

Hvert år i september præsenterer man samtlige Erste Lage vine for pressen på slottet Grafenegg nær Wagram. Et arrangement, som på mange måder er inspireret af den store VDP smagning, som tyskerne afholder i Wiesbaden. Her er det muligt at få et grundigt indtryk af den seneste årgang fra de forskellige distrikter og af druerne riesling og grüner veltliner. I år blev der præsenteret 207 vine. Her er mine vurderinger:

Grüner veltliner 2019

Et varmt år fornemmes tydeligt men også et af de bedste år for grüner veltliner i mange år i min optik. Der er masser af frugtkoncentration, og det er ikke ualmindeligt at finde en del tropiske noter i vinene. Udfordringen var overraskende ikke så meget at sikre syren, men mere at balancere den høje alkohol som i flere tilfælde var nær 15%! Og det synes jeg hovedparten har klaret ganske flot. Det er en flot årgang, hvor man virkelig kan smage det udtryk, som grüner veltliner kan give. Masser af æbler, pærer, hvid peber og blomsternoter. Man har skullet vælge mellem at høste tidligt for at bevare syre og lavere alkohol men til gengæld ikke få så meget koncentration; eller vente på at få mere krop men hvor alkoholen steg. Jeg synes, hovedparten af vinene fandt balancen. Og for de bedre vine er der et pænt potentiale, og jeg tror på, de kan blive særdeles gode om 5-7 år. Vil måske endda gå så langt og sige, at årgangen er en af de bedste og tæt på den flotte årgang 2015.

Umiddelbart er der ikke de store forskelle på områderne, omend Kamptal og Kremstal generelt er bedre udviklede og større områder, hvor kvaliteten måske er en tak bedre. Flere vine fra de mindre områder Wagram og Traisental er ganske flotte og kan være de frække køb i 2019-årgangen.

Overordnet vurderer jeg vinene fra Schloss Gobelsburg, Hirsch og Bründlmayer som de bedste. Lige efter fulgte Markus Huber, Fred Loimer og Birgit Eichinger. Men der er generelt et stort felt lige under toppen, som gør det godt.

De bedste vin fra 2019 (2018) på grüner veltliner:

Bründlmayer Ried Spiegel Grüner Veltliner Vincent 2018, Kamptal DAC 95

Schloss Gobelsburg Ried Lamm Grüner Veltliner 2018, Kamptal DAC 95

Eichinger Ried Lamm Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 94

Hirsch Ried Grub Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 94

Hirsch Ried Lamm Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 94

Huber Ried Berg Grüner Veltliner 2019, Traisental DAC 94

Loimer Ried Loiserberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 94

Schloss Gobelsburg Ried Grub Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 94

Bründlmayer Ried Lamm Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Bründlmayer Ried Loiserberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Diwald Ried Goldberg Grüner Veltliner 2019, Wagram 93

Dolle Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Eichinger Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Fritsch Ried Schlossberg Grüner Veltliner 2019, Wagram 93

Hirsch Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Jurtschitsch Ried Loiserberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Leindl Ried Seeberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal DAC 93

Loimer Ried Käferberg Grüner Veltliner 2018, Kamptal DAC 93

Nigl Ried Pellingen Grüner Veltliner Privat 2019, Kremstal DAC 93

Salomon Ried Wachtberg Grüner Veltliner 2019, Kremstal DAC 93

Unger Ried Oberfeld Grüner Veltliner Alte Reben 2019, Kremstal DAC 93

Riesling 2019

En flot årgang, hvor det varme år tydeligt betød, at bundniveauet var højt og stabilt. Vinene havde generelt en pæn koncentration og modenhed. Kun ganske få vine havde problemer med syren. Så alt i alt en årgang, jeg på tværs af producenter ikke ville være bekymret om at købe og nyde de næste 3-5 år. De bedste vine var absolut fremragende med et pænt potentiale. Måske ikke helt som 2018 men ganske tæt på og i min optik en bedre årgang end 2017.

Kamptal er klart kongen af Riesling i Østrig, og især Bründlmayer gjorde det fremragende. I Kamptal var jeg især imponeret af vinene fra marken Heiligenstein fra Bründlmayer, Ehn og Birgit Eichinger. Når der om en 5-7 år skal besluttes hvilke marker, der skal ophøjes til Grosse Lage, må denne mark være selvskrevet. Men også vinene fra Gaisberg gjorde det rigtig flot. I Kremstal gjorde Salomon og Stift Göttweig det flot. I Traisental var det ikke overraskende Markus Huber.

De bedste Riesling vine fra 2019 (2018):

Bründlmayer Ried Heiligenstein Riesling Alte Reben 2019, Kamptal DAC 96

Bründlmayer Ried Heiligenstein Riesling Lyra 2019, Kamptal DAC 96

Bründlmayer Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal DAC 94

Ehn Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal DAC 94

Eichinger Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal DAC 94

Schloss Gobelsburg Ried Heiligenstein Riesling 2018 Kamptal DAC 94

Allram Ried Gaisberg Riesling 2019, Kamptal DAC 93

Bründlmayer Ried Steinmassl Riesling 2019, Kamptal DAC 93

Eichinger Ried Gaisberg Riesling 2019, Kamptal DAC 93

Hiedler Ried Gaisberg Riesling 2019, Kamptal DAC 93

Hiedler Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal DAC 93

Hirsch Ried Gaisberg Riesling 2019, Kamptal DAC 93

Huber Ried Berg Riesling 2019, Traisental DAC 93

Jurtschitsch Ried Heiligenstein Riesling Alte Reben 2019, Kamptal DAC 93

Salomon Ried Pfaffenberg Riesling 2019, Kremstal DAC 93

Stift Göttweig Ried Silberbichl Riesling 2019, Kremstal DAC 93

Weszeli Ried Seeberg Riesling 2018 Kamptal DAC 93

Carnuntum 2018

For anden gang var vinene fra Carnuntum officielt med i smagningen som Erste Lage vine, og det var 2018, der blev præsenteret. Det var et varmt år, men vinene fra Carnuntum har i sig selv en vis kølighed, så dette fornemmes ikke. Der laves vine på blaufränkisch, zweigelt og blends. I min optik er blaufränkisch-vinene de mest interessante, da strukturen og dybden holder bedre i disse. Vinene fra 2018 var generelt pæne og elegante men ikke helt oppe på niveau med 2016 og 2015. Bedste vine var ikke overraskende fra Dorli Muhr men også vinene fra Walter Glatzer, Pitnauer og Gerhard Markowitsch var flotte.

Jeg skal være ærlig at sige, at druen zweigelt for mig i mange år har stået som en lidt ligegyldig drue, men der er sket meget de senere år, og derfor er den bestemt blevet interessant at beskæftige sig med. Druen blevet lavet i 1920 som et kryds af blaufränkisch og st. laurent. Den er derfor lysere og mere frugtig i stilen end blaufränkisch, som er den mest kendte rødvinsdrue i Østrig. I smagen finder man en kølig stil præget af skovbær, kølige krydderier og i nogle vine en del fadpræg. Bedste producenter i 2018 er Pitnauer, Glatzer og Markowitsch.

De bedste vine fra Carnuntum:

Muhr Ried Spitzerberg Blaufränkisch 2018, Carnuntum 93

Glatzer Ried HaiDAC ker Zweigelt 2018, Carnuntum 91

Markowitsch G Ried Rosenberg ZW/BF/M 2018, Carnuntum 91

Pitnauer Ried HaiDAC ker Zweigelt 2018, Carnuntum 91

Trapl Ried Spitzerberg Blaufränkisch 2018, Carnuntum 91

Artner Ried Aubühl ZW/BF 2018, Carnuntum 90

Artner Ried Steinäcker Zweigelt 2018, Carnuntum 90

Markowitsch G Ried Kirchweingarten Zweigelt 2018, Carnuntum 90

Taferner Ried Bärnreiser Zweigelt 2018, Carnuntum 90

Wiener Gemichter Satz

En spændende vinstil baseret på field blends, hvor forskellige druer er plantet i samme mark og høstes på samme tidspunkt. Det betyder, at nogle druer er overmodne og andre undermodne. Men idéen er, at det balancerer sig selv i den endelige vin. Det er normalt ikke tilladt i EU, men denne vintype, som praktiseres i bakkerne ved Wien, har fået sin helt egen DAC. Man kan i vinene finde op til 15 forskellige druer, og stilmæssigt varierer vinene derfor meget. Især i forhold til hvor meget man benytter aromatiske druer som f.eks. muscat. Men det er en spændende vintype, forholdsvist fyldig og aromatisk, som står godt til meget forskellig mad. Så jeg kan kun opfordre til, at man prøver dem. Gode eksempler kommer især fra Wieninger, Rotes Haus og Fuhrgassl-Huber.

De bedste Gemichter Satz vine:

Fuhrgassl-Huber Ried Gollin Wiener Gemischter Satz 2019 91

Rotes Haus Ried Langteufel Wiener Gemischter Satz 2019 91

Wieninger Ried Ulm Wiener Gemischter Satz 2018 91

Edlmoser Ried Himmel Wiener Gemischter Satz 2019 90

Rotes Haus Ried Preussen Wiener Gemischter Satz 2019 90

Wieninger Ried Falkenberg Wiener Gemischter Satz 2019 90