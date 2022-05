Østrigs Erste Lagen del 1

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vinfremstillingen i Østrig er en gammel, stolt tradition, og den dag i dag er vinproduktion en vigtig del af Østrigs landbrugsproduktion. Det er primært mindre vinbønder med vinmarker på under fem hektarer, som dominerer. Det betyder samtidigt, at produktionen er lille, og selvom der findes mange producenter og vine, er det ikke så tit, vi støder på østrigsk vin i Danmark. Dette skyldes især, at produktionen mange steder er for lille til de danske supermarkeder, og da over 80% af al vin, vi køber, netop er gennem disse, så går det ud over den østrigske vin. Og markedsandelen i Danmark er da også forsvindende lille; men det er synd, for der findes mange spændende vine og ikke mindst mange forskelligheder i vinene.

Østrigs vindistrikter ligger i den østlige del af landet, hvor alperne slutter. Der er stor forskel på årstider og temperaturer, hvilket især favoriserer de køligere vine. Østrig er derfor mest kendt for sine frugtige og aromatiske hvidvine, men der laves også nogle spændende rødvine især på pinot noir, som i Østrig går under navnet blauburgunder, samt på de lokale druer zweigelt og blaufränkisch.

På godt to tredjedele af de samlede vinarealer dyrkes der hvide druesorter. Den mest anerkendte er uden tvivl grüner veltliner, der med sin friskhed og peberkrydrede aroma er en fornem repræsentant for østrigsk vin. Derudover laves der en række spændende vine på riesling, traminer og sauvignon blanc; og i Wien på et blend af forskellige druer, som er mikset i vinmarken og derefter co-fermenteres. Kun i Portugal ser man også dette legaliseret.

Den store skandale for 37 år siden, hvor nogle vinmagere kom diethylglykol i vinene for at give dem mere krop og sødme, har landet for længst lagt bag sig; men resultatet af skandalen i 1985 blev, at Østrig i dag har verdens skrappeste vinlovgivning og stort set ingen underskov af underlødig, billig vin. Det gennemsnitlige udbytte i Østrig er da også 50 hektoliter per hektar, hvilket kun er det halve af i Tyskland.

En anden konsekvens af skandalen var en ny klassificering. Den begyndte i begyndelsen af 1990’erne, hvor en gruppe vinproducenter fra Kamptal og Kremstal i Niederösterreich begyndte en kortlægning og klassificering af de bedste marker, der i dag er kendt som Erste Lagen, og som er meget inspireret af det franske grand cru system i Bourgogne med tre trin: Kommune (village), premier cru og grand cru.

Man skulle dog vente 20 år, før man i 2010 var klar med en klassificering af 52 marker (i dag 89) som Erste Lagen, hvilket svarer til premier cru i Bourgogne. Klassifikationen dækker nu de geografiske regioner Kamptal, Kremstal, Wagram, Carnuntum, Wien og Traisental men ikke Wachau, som har sit eget system. Man håber dog, at klassifikationen med tiden kan indføres flere steder i Østrig, blandt andet for de røde vine i dele af Burgenland samt vine fra Steiermark. Og flere har da også et håb om, at Wachau i nærmeste fremtid vil være en del af klassificeringen, selvom de p.t. har deres egen.

Om små 8-10 år forventer man så, at kunne opgradere en mindre del (cirka 3-5%) af markerne til Grosse Lagen (hvilket svarer til grand cru). Men allerede nu kan man ved gentagne års smagninger godt fornemme, hvilke disse kan blive— og Heiligenstein, Gaisberg og Lamm må være sikre bud.

Heiligenstein

Heiligenstein finder man i Kamptal lige ved byen Langenlois. En mark, som dækker 34,9 hektarer og befinder sig i 213 til 349 meters højde. Den er primært syd- og sydvestvendt. Jordbunden har primært klippe formet af små sten, kalksten med rødbrune sandsten. Det er derfor udelukkende riesling, man finder på denne mark, som deles af 13 producenter. Netop orienteringen betyder, man får forholdsvist fyldige riesling-vine men med flot struktur og dybde grundet jordbunden. Bør være en oplagt kandidat til at blive Grosse Lage, og man kan allerede nu se på priserne, at de er høje på vinene fra denne mark.

2020-årgangen

2020 startede med en tør og forholdsvist varm vinter, som blev efterfulgt af et køligt forår, men stort set uden nedbør. Det betød, at knopskydningen skete sent, og det var først i maj, man så ordentlige nedbørsmængder. Sommeren var varm og fugtig, hvilket betød, at man var nødsaget til at sprøjte en del mod råd. Men modningen skete langsomt, og man fik derfor en sen høst, som startede i midten af september. Det svarer til høsttidspunktet for 20-30 år siden. Grundet den sene høst var der derfor et stort arbejde i kælderen med sortering og balancering af vinene. Alt i alt en lidt kompliceret årgang med moderat alkohol men fin fenolisk modning.

Vinene

Hvert år i september præsenterer man samtlige Erste Lage vine for pressen på slottet Grafenegg nær Wagram. Et arrangement, som på mange måder er inspireret af den store VDP smagning, som tyskerne afholder i Wiesbaden. Her er det muligt at få et grundigt indtryk af den seneste årgang fra de forskellige distrikter og af druerne riesling og grüner veltliner. Smagningen er naturligvis noget mindre end hos den tyske nabo, men til gengæld er det vinmageren selv der serverer hvilket i sig selv gør smagningen til noget særligt. I år blev der præsenteret 205 vine. Her er mine vurderinger:

Grüner veltliner 2020

At 2020 var et sværere år end 2019 fornemmes tydeligt. Hvor stort set alle i 2019 lavede flotte, strømlignende vine, var 2020 mere et vinmagerår, hvor deres evner kom på prøve. Udfordringen var i første omgang at modne druerne ordentligt samtidigt med at beholde syren. Og da man var langt henne i september, før man startede høsten, var vejret også en med- eller modspiller.

Men de gode vinhuse fik balanceret vinene således, at der både var en ordentlig koncentration samtidigt med at syren stadig fremstod tydeligt. Hvor alkoholen var et problem i 2019, hvor den ofte krøb over 14%, var den mere på normalen omkring de 13-13,5% i 2020. Men som det fornemmes, er det et år, hvor man skal kende sin vinmager, og selv gode vinhuse skuffede mig, så jeg vil generelt se mig godt for.

Til gengæld vil jeg vurdere, der er et pænt potentiale i de bedre vine. Ikke lige så langt som i 2019, men jeg tror på, de kan blive særdeles gode om 3-5 år. Men jeg vil nok fylde kælderen med 2019, før jeg starter med 2020!

Umiddelbart er der ikke de store forskelle på områderne, omend Kamptal og Kremstal generelt er bedre udviklede og større områder, hvor kvaliteten måske er en tak bedre. Men da det især er vingårdens kunnen, vil jeg se på disse før området. Flere vine fra de mindre områder Wagram og Traisental er ganske flotte og kan være de frække køb i 2020-årgangen. Men også Wien leverer nogle hæderlige grüner veltliner i 2020.

Overordnet vurderer jeg vinene fra Schloss Gobelsburg, Hirsch, Birgit Eichinger og Bründlmayer som de bedste. Lige efter fulgte Markus Huber og Fred Loimer. Men der er generelt et stort felt lige under toppen, som gør det godt.

De bedste grüner veltliner fra 2020 (få 2019 blev først frigivet i år)

Schloss Gobelsburg Gobelsburg Ried Lamm Grüner Veltliner 2019, Kamptal 95

Weingut Bründlmayer Langenlois Ried Spiegel Grüner Veltliner 2019, Kamptal 95

Weingut Birgit Eichinger Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 94

Weingut Hirsch Kammern Ried Grub Grüner Veltliner 2020, Kamptal 94

Schloss Gobelsburg Ried Grub Grüner Veltliner 2019, Kamptal 94

Weingut Birgit Eichinger Ried Lamm Grüner Veltliner 2020, Kamptal 94

Weingut Fred Loimer Ried Loiserberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 94

Weingut Markus Huber Ried Berg Grüner Veltliner 2020, Traisental 93

Weingut Sepp Moser Ried Gebling Grüner Veltliner 2020, Kremstal 93

Weingut Petra Unger Ried Gottschelle Grüner Veltliner 2020, Kremstal 93

Weingut Proidl Ried Pellingen Grüner Veltliner 2020, Kremstal 93

Weingut Fred Loimer Ried Käferberg Grüner Veltliner 2019, Kamptal 93

Weingut Hirsch Ried Lamm Grüner Veltliner 2020, Kamptal 93

Weingut Hirsch Ried Renner Grüner Veltliner 2020, Kamptal 93

Weingut Bernhard Ott Ried Stein Grüner Veltliner 2019, Kamptal 93

Weingut Diwald Ried Goldberg Grüner Veltliner 2019, Wagram 92

Weingut Bernhard Ott Ried Rosenberg Grüner Veltliner 2019, Wagram 92

Weingut Bernhard Ott Ried Spiegel Grüner Veltliner 2019, Wagram 92

Weingut Tom Dockner Ried Hochschopf Grüner Veltliner 2019, Traisental 92

Weingut Ludwig Neumayer Ried Rothenbart Grüner Veltliner 2020, Traisental 92

Weingut Markus Huber Ried Zwirch Grüner Veltliner 2020, Traisental 92

Weingut Schmid Ried Frechau Grüner Veltliner 2020, Kremstal 92

Weingut Thiery-Weber Ried Gebling Grüner Veltliner 2020, Kremstal 92

Weingut Salomon Undhof Ried Lindberg Grüner Veltliner 2020, Kremstal 92

Weingut Petra Unger Ried Oberfeld Grüner Veltliner 2020, Kremstal 92

Weingut Hirsch Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 92

Weingut Allram Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 92

Weingut Hiedler Ried Kittmannsberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 92

Weingut Bründlmayer Ried Loiserberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 92

Weingut Jurtschitsch Ried Loiserberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 92

Weingut Allram Ried Renner Grüner Veltliner 2020, Kamptal 92

Weingut Leth Ried Brunnthal Grüner Veltliner 2020, Wagram 91

Weingut Leth Ried Scheiben Grüner Veltliner 2020, Wagram 91

Weingut Josef Fritz Ried Schlossberg Grüner Veltliner 2020, Wagram 91

Weingut Markus Huber Ried Alte Setzen Grüner Veltliner 2020, Traisental 91

Weingut Tom Dockner Ried Pletzengraben Grüner Veltliner 2020, Traisental 91

Weingut Ludwig Neumayer Ried Zwirch Grüner Veltliner 2020, Traisental 91

Weingut Hermann Moser Ried Gebling der Löss Grüner Veltliner 2020, Kremstal 91

Weingut Rainer Wess Ried Kögl Grüner Veltliner 2019, Kremstal 91

Weingut Nigl Ried Pellingen Grüner Veltliner 2020, Kremstal 91

Weingut Sepp Moser Ried Schnabel Grüner Veltliner 2020, Kremstal 91

Weingut Salomon Undhof Ried Wachtberg Grüner Veltliner 2020, Kremstal 91

Weingut Jurtschitsch Ried Dechant Grüner Veltliner 2020, Kamptal 91

Weingut Topf Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 91

Weingut Jurtschitsch Ried Käferberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 91

Weingut Jurtschitsch Ried Lamm Grüner Veltliner 2020, Kamptal 91

Weingut Topf Ried Offenberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 91

Schloss Gobelsburg Ried Renner Grüner Veltliner 2019, Kamptal 91

Weingut Hiedler Ried Schenkenbichl Grüner Veltliner 2020, Kamptal 91

Weingut Josef Ehmoser Ried Georgenberg Grüner Veltliner 2020, Wagram 90

Weingut Josef Ehmoser Ried Hohenberg Grüner Veltliner 2020, Wagram 90

Weingut Fritsch Ried Schlossberg Grüner Veltliner 2020, Wagram 90

Weingut Proidl Ried Ehrenfels Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Türk Ried Frechau Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Schmid Ried Gebling Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Hermann Moser Ried Gebling Hannah Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Malat Ried Gottschelle Grüner Veltliner 2019, Kremstal 90

Weingut Nigl Ried Kirchenberg Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Mantlerhof Ried Spiegel Grüner Veltliner 2019, Kremstal 90

Weingut Geyerhof Ried Steinleithn Grüner Veltliner 2019, Kremstal 90

Weingut Türk Ried Thurnerberg Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Stadt Ried Wachtberg Grüner Veltliner 2020, Kremstal 90

Weingut Dolle Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 90

Weingut Steininger Ried Kittmannsberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 90

Weingut Brandl Ried Kogelberg Grüner Veltliner 2020, Kamptal 90

Weingut Brandl Ried Lamm Grüner Veltliner 2020, Kamptal 90

Weingut Ludwig Ehn Ried Spiegel Grüner Veltliner 2020, Kamptal 90

Weingut Fuhrgassl-Huber Ried Gollin Grüner Veltliner 2020, Wien 90

Weingut Wieninger Ried Preussen Grüner Veltliner 2020, Wien 90