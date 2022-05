Østrigs Erste Lagen del 2

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Riesling 2020

En pæn årgang, hvor de bedre vinhuse viste, hvorfor de ligger i toppen. På trods af udfordringer gennem året formåede de fleste af dem at lave ganske flotte vine. Men hvor det varme 2019 betød, at bundniveauet var højt og stabilt, var dette ikke helt tilfældet med 2020. Vinene var generelt mere slanke og syrerrige end 2019. Så alt i alt en årgang, jeg på tværs af producenter ikke ville være bekymret for at købe og nyde de næste 3-5 år. De bedste vine var absolut fremragende med et pænt potentiale.

Kamptal er klart kongen af riesling i Østrig, og ny i førerfeltet fandt jeg Markus Huber fra Traisental, som bliver bedre og bedre. Ikke overraskende var det vinene fra marken Heiligenstein, der havde de mest imponerende vine. Men også vinene fra Gaisberg gjorde det rigtigt flot. Kremstal haltede lidt efter i år, og der var langt mellem de rigtigt gode vine.

De bedste riesling fra 2020 (og enkelte 2019):

Weingut Markus Huber Ried Rothenbart Riesling 2020, Traisental. 94

Weingut Birgit Eichinger Ried Gaisberg Riesling 2020, Kamptal. 94

Weingut Bründlmayer Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 94

Schloss Gobelsburg Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal. 94

Schloss Gobelsburg Ried Gaisberg Riesling 2019, Kamptal. 93

Weingut Birgit Eichinger Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 93

Weingut Hiedler Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 93

Weingut Fred Loimer Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal. 93

Weingut Bründlmayer Ried Steinmassl Riesling 2020, Kamptal. 93

Weingut Loimer Ried Steinmassl Riesling 2019, Kamptal. 93

Weingut Tom Dockner Ried Pletzengraben Riesling 2020, Traisental. 92

Weingut Ludwig Neumayer Ried Rothenbart Riesling 2020, Traisental. 92

Weingut Proidl Ried Hochäcker Riesling 2020, Kremstal. 92

Weingut Salomon Undhof Ried Kögl Riesling 2020, Kremstal. 92

Weingut Proidl Ried Pfeningberg Riesling 2020, Kremstal. 92

Weingut Hiedler Ried Gaisberg Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Allram Ried Gaisberg Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Hirsch Ried Gaisberg Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Allram Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Jurtschitsch Ried Heiligenstein Alte Reben Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Topf Ried Heiligenstein M Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Weszeli Ried Heiligenstein Riesling 2019, Kamptal. 92

Weingut Fred Loimer Ried Loiserberg Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Fred Loimer Ried Seeberg Riesling 2019, Kamptal. 92

Weingut Hiedler Ried Steinhaus Riesling 2020, Kamptal. 92

Weingut Markus Huber Ried Berg Riesling 2020, Traisental. 91

Weingut Proidl Ried Ehrenfels Riesling 2020, Kremstal. 91

Weingut Nigl Ried Hochäcker Riesling 2020, Kremstal. 91

Weingut Malat Ried Pfaffenberg Riesling 2019, Kremstal. 91

Weingut Salomon Undhof Ried Pfaffenberg Riesling 2020, Kremstal. 91

Weingut Ludwig Ehn Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 91

Weingut Jurtschitsch Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 91

Weingut Topf Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 91

Weingut Hiedler Ried Kogelberg Riesling 2020, Kamptal. 91

Weingut Jurtschitsch Ried Loiserberg Riesling 2020, Kamptal. 91

Weingut Edlmoser Ried Sätzen Riesling Kalkstein 2019, Wien 91

Weingut Diwald Ried Goldberg Riesling 2020, Wagram 90

Weingut Petra Unger Ried Gaisberg Riesling 2020, Kremstal. 90

Weingut Hermann Moser Ried Gebling Riesling 2020, Kremstal. 90

Weingut Stadt Ried Grillenparz Riesling 2020, Kremstal. 90

Weingut Rainer Wess Ried Kögl Riesling 2019, Kremstal. 90

Weingut Rainer Wess Ried Pfaffenberg Riesling 2019, Kremstal. 90

Weingut Stift Göttweig Ried Silberbichl Riesling 2020, Kremstal. 90

Weingut Malat Ried Steinbühel Riesling 2019, Kremstal. 90

Weingut Türk Ried Wachtberg Riesling 2020, Kremstal. 90

Weingut Hirsch Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 90

Weingut Leindl Ried Heiligenstein Riesling 2020, Kamptal. 90

Weingut Leindl Ried Kogelberg Riesling 2020, Kamptal. 90

Weingut Steininger Ried Seeberg Riesling 2020, Kamptal. 90

Weingut Steininger Ried Steinhaus Riesling 2020, Kamptal. 90

Weingut Topf Ried Wechselberg Spiegel Riesling 2020, Kamptal. 90