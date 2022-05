Østrigs Erste Lagen del 3

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Carnuntum 2019

For tredje gang var vinene fra Carnuntum officielt med i smagningen som Erste Lage vine, og det var 2019, der blev præsenteret. Det var på mange måder et fremragende år, også for de røde vine. Der laves vine på blaufränkisch, zweigelt og blends. I min optik er blaufränkisch-vinene de mest interessante, da strukturen og dybden holder bedre i disse. Vinene fra 2019 var generelt pæne og elegante men ikke helt oppe på niveau med 2016 og 2015.

Jeg skal være ærlig at sige, at druen zweigelt for mig i mange år har stået som en lidt ligegyldig drue, men der er sket meget de senere år, og derfor er den bestemt blevet interessant at beskæftige sig med. Druen blevet lavet i 1920 som et kryds af blaufränkisch og st. laurent. Den er derfor lysere og mere frugtig i stilen end blaufränkisch. Den blev hurtig populær og er i dag den mest plantede rødvinsdrue i Østrig. I smagen finder man en kølig stil præget af skovbær, kølige krydderier og i nogle vine en del fadpræg.

Bedste vine fra Carnuntum var ikke overraskende fra Dorli Muhr men også vinene fra Robert Payr, Gehr, Taferner og Markowitsch stod flot.

De bedste rødvine fra Carnuntum (2019):

Weingut Dorli Muhr Ried Spitzerberg-Obere Roterd Blaufränkisch 2019. 93

Weingut Taferner Ried Bärnreiser Zweigelt 2019. 91

Weingut Lukas Markowitsch Ried Haidacker Zweigelt 2019. 91

Weingut Dorli Muhr Ried Kirchweingarten Blaufränkisch 2019. 91

Weingut Gerh. Markowitsch Ried Kirchweingarten Zweigelt 2019. 91

Weingut Dorli Muhr Ried Spitzerberg-Kranzen Blaufränkisch 2019. 91

Weingut Robert Payr Ried Spitzerberg-Obere Roterd Blaufränkisch 2019. 91

Weingut Walter Glatzer Ried Bärnreiser Blaufränkisch 2019. 90

Weingut Gerhard Pimpel Ried Bärnreiser Zweigelt 2019. 90

Weingut Taferner Ried Haidacker ZW/M/CS 2019. 90

Weingut Walter Glatzer Ried Haidacker Zweigelt 2019. 90

Weingut Philipp Grassl Ried Schüttenberg Zweigelt 2019. 90

Weingut Martin Netzl Ried Spitzerberg Blaufränkisch 2019. 90

Wiener Gemichter Satz

En spændende vinstil baseret på field blends, hvor forskellige druer er plantet i samme mark og høstes på samme tidspunkt. Det betyder, at nogle druer er overmodne og andre undermodne. Men idéen er, at det balancerer sig selv i den endelige vin. Det er normalt ikke tilladt i EU, men denne vintype, som praktiseres i bakkerne ved Wien, har fået sin helt egen DAC. Man kan i vinene finde op til 15 forskellige druer, og stilmæssigt varierer vinene derfor meget. Især i forhold til hvor meget man benytter aromatiske druer som f.eks. muscat. Men det er en spændende vintype, forholdsvist fyldig og aromatisk, som står godt til meget forskellig mad. Så jeg kan kun opfordre til, at man prøver dem. Gode eksempler kommer især fra Wieninger, Edlmoser og Rotes Haus. Ud over disse laves der lidt weissburgunder samt grüner veltliner.

De bedste vine fra Wien

Weingut Edlmoser Ried Himmel Wiener Gemischter Satz 2019. 91

Weingut Wieninger Ried Rosengartel Wiener Gemischter Satz 2020. 91

Weingut Wieninger Ried Ulm Wiener Gemischter Satz 2019. 91

Weingut Christ Ried Falkenberg Weißburgunder 2019. 90

Weingut Rotes Haus Ried Langteufel Wiener Gemischter Satz 2020. 90

Weingut Wien Cobenzl Ried Steinberg Wiener Gemischter Satz 2020. 90

Weingut Christ Ried Wiesthalen Wiener Gemischter Satz 2019. 90

Weingut Hajszan Neumann Ried Gollin Weißburgunder 2020. 89

Weingut Fuhrgassl-Huber Ried Schenkenberg Weißburgunder 2020. 89

Weingut Fuhrgassl-Huber Ried Gollin Wiener Gemischter Satz 2020. 89

Weingut Wieninger Ried Falkenberg Wiener Gemischter Satz 2020. 89

Weingut Mayer am Pfarrplatz Ried Preussen Wiener Gemischter Satz 2020. 89