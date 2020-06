Østrigs ukendte områder

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Helt mod øst nær søen Neusiedlersee finder man de to områder Leithaberg og Eisenberg. Begge er anerkendte områder (DAC) i Østrig og en del af Burgenland. Burgenland er mest kendte for sine rødvine, da det naturligt også er et af Østrigs varmeste områder, som ligger næsten ved grænsen til Ungarn. Burgenland består også af fem underområder: Mittelburgenland, Rosalia, Neusiedlersee samt Leithaberg og Eisenberg. Vi vil sætte fokus på Leithaberg og Eisenberg, da de potentielt kan blive de næste områder, som bliver en del af Erste Lage klassifikationen i Østrig, og derfor potentielt vine, som med tiden vil stige i anseelse og dermed også i pris.

Leithaberg

I alt 3.097 hektarer med vin er der i området, som ligger i Leithaberg, som man finder i den nordlige del af Burgenland. Her er det primært blaufränkisch druen, som dominerer, men man møder også lidt hvidvin på især chardonnay. Men også grüner veltliner, pinot blanc og neuburger er godkendte. Og i øvrigt er det tilladt at blende op til 15% zweigelt i sine blaufränkisch-vine.

Selvom området for de fleste vil være ukendt, er det et af verdens ældste vinområder og ligger på de østvendte skråninger af bjergkæden Leithagebirge. Fund af druekerner fra en keltisk grav fra ca. 800 år før Kristi fødsel viser, at man allerede producerede vin her i dette område før mange andre anerkendte vinområder.

Det er geologiske og naturlige forhold, der definerer grænserne for Leithaberg. Den omfatter byen Eisenstadt og dens udkant samt Jois og Winden. Omkring 20 byer ligger langs den omkring 35 km lange vinrute fra Jois i nord til Großhöflein og Zagersdorf i syd. Desuden vil man se talrige mandel-, kirsebær-og ferskentræer, som er karakteristisk for de vinmarker, der skråner mod søen ved Neusiedl.

Og netop søen er en magnet for turisme, hvor tusindvis gennem især sommeren vælger at slå lejr ved den varme sø. Mest kendte slot er Schloss Esterhazy, som er et yndet besøgsmål. Men også byen Rust, som især er kendt for sine søde vine.

Vinene fra Leithaberg påvirkes af både Leithagebirge og Neusiedlersøen. Varme vinde fra søen giver vinene modenhed, dermed frugtighed, friskhed, finesse og lang levetid. Jordbunden består overvejende af kridt og skifer.

Generelt er rødvinene mere spændende end hvidvinene, som godt kan mangle lidt syre og dybde. Hertil er der for mange andre områder, som laver spændende chardonnay. Men rødvinene er elegante, kølige og spændende i udtrykket.

Eisenberg

Sydligst i Burgenland finder man formodentlig det mest uspolerede vinlandskab i Burgenland, med ca. 515 hektarer vinmarker, der strækker sig fra byen Rechnitz i nord til Güssing i syd. Det er stort set udelukkende blaufränkisch, der benyttes, og skal man deklarere sin vin DAC Eisenberg, er det kun denne drue, som er godkendt. Men der produceres også en del pinot blanc og riesling. Området er tidligere kendt som Südburgenland, men skiftede navn for få år siden. Mest særpræget ved området er de mange hobby-vinmagere, som laver vin. Med 291 vinbønder om 515 hektarer siger det sig selv, at de fleste laver ganske små mængder. Derfor sælges hovedparten af vinene da også lokalt, især på de mange lokale restauranter.

Området er kendt for sine rullende skråninger og stejle hældninger. Den stejle hældning har overvejende skiferjord, og der produceres meget klare, frugtige og mineralske vine. Ved foden af bakkerne er jorden præget af ler, som giver tungere vine med en anderledes tanninstruktur.

Klimaet er blandt Østrigs varmeste, og der satses logisk på rødvinene i forhold til at gøre området kendt. Vinene er en anelse varmere end i Leithaberg og i gennemsnit en ½% højere i alkohol. Meget frugtige i udtrykket, men flere har desværre en tendens til at overgøre brugen af egetræsfade, hvilket kan fungere, men det er en svær balance, da blaufränkisch druen er meget let og frugtig og hurtigt mister sin karakter med for meget fad.

6 spændende vine fra Leithaberg og Eisenberg

Weingut Markus Altenburger Blaufränkisch Ried Jungenberg 2016, Leithaberg. 90

Klubvin.dk | ca. 400 kr.

Lys og imødekommende med jordbær i duften. Flot, ren og let i smagen med masser af røde bær og et strejf af fad. Vellavet med en pæn afslutning. Alk.: 13%

Weingut Nittnaus Blaufränkisch Ried Jungenberg 2016, Leithaberg. 89

Gobi Vin | ca. 300 kr.

Modne jordbær i næsen. Pæn koncentration drevet af frugten med et strejf vanilje fra fadet. Let tørt tanninbid i afslutningen. Alk.: 14%

Weingut St. Zehetbauer Blaufränkisch Ried Steinberg 2016, Leithaberg. 90

Ukendt | 200 kr.

Modne jordbær i næsen. Vilde skovbær, peber og vanilje i smagen. En spændstig og vellavet vin med en frugtig og let krydret afslutning. Alk.: 13,5%

Weingut Heinrich Blaufränkisch Ried Edelgraben 2016, Leithaberg. 89

Sigurd Muller Vinhandel | 210 kr.

Sorte bær i næsen. Skovbær, lakrids, peber i smagen. Spændende og stringent vin, som har strukturen til at blive bedre. Alk.: 13%

Weingut Straka Blaufränkisch Ried Rosengarten 2017, Eisenberg. 90

Ukendt | 250 kr.

Flot, frugtig og intens næse. Indbydende frugtige noter med jordbær, rabarber og violer i smagen. Pænt balanceret med en frugtig afslutning. Alk.: 13

Weingut Wachter-Wiesler Blaufränkisch Ried Saybritz 2017, Eisenberg. 91

Philipson Wine | 300 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. En flot, ren og imødekommende frugt med blommer, sorte kirsebær og violer. Pæn, lang afslutning. Alk.: 13%.

