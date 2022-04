Østrigsk vin brager afsted

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Østrigsk vin er blevet populært, også uden for grænserne. I den første halvdel af 2021 er eksporten steget til næsten 1.65 mia. kr. hvilket er 16% over niveauet fra sidste år og den største vækst nogensinde for østrigsk vin. Også gennemsnits indkøbsprisen for en liter østrigsk vin er steget til nu 23 kr.

70,2 mio. liter vin blev der eksporteret sidste år. Over halvdelen er hvidvin som er vækstet med 23%, mens mousserende vin er vokset med 34% siden 2021.

Største markeder for østrigsk vin er Tyskland, Schweitz og USA. Det var vækst mange steder. men især i Tyskland, Schweitz, Canada, Storbritannien, Belgien, Kina og Skandinavien.