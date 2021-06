Også en fremragende høst i Sydafrika

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vi skrev sidste uge om en særdeles god hæst i Argentina. Nu følger Sydafrika trop.

2021 er en fremragende årgang ifølge The Vinpro South African Wine Harvest Report. Dette skyldes en kølig sæson, masser af nedbør og en sen høst. Og med et høstudbytte som er næsten 9% højere end i 2021 er tilfredsheden stor.

Til stor glæde for vinproducenterne som har set tilbage på 12 svære måneder med alkohol og eksport stop flere gange.

Høsten blev først færdig i maj hvilket er op til to måneder senere end i tidlige år. Det skyldes en noget køligere sommer hvilket betød druerne modnede langsommere end normalt. Men dette kan være en fordel for kvaliteten at druerne får længere tid til at modne.

Den sene høst var også med til at lette presset på de mange producenter som stadig havde store mængder af 2020 høsten liggende som ikke var solgt grundet pandamien.

Specielt I Swartland så man rigtig gode betingelser og ser her på en årgang som måske er den bedste længde.

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022