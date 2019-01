Det var en brand på Mount Gays destilleri på St Lucy på Barbados. der betød at en tank med over en ½ mio. liter alkohol brændte ned. Ingen personer kom til skade men der er skader på bygninger og udstyr. Mount Gay er ejet af Rémy Cointreau og begyndte at destillere tilbage i 1703 og har siden udvidet produktionen væsentligt. Senest opkøbte de i 2015 134 hektar med sukkerrør for i fremtiden at kunne producere en enkeltmarks ”terroir” rom

