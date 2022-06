Pinot Noir kan nu få betegnelsen AOC Alsace Grand Cru

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Pinot Noir må nu få betegnelsen AOC Alsace Grand Cru på to Grand Cru marker: Kirchberg de Barr og Hengst (Wintzenheim). Det er første gang en rødvin kan benytte Grand Cru betegnelsen.

Som Frankrigs nordligste vinområde er Alsace kendt for sine elegante hvidvine, men også i højere grad for sine rødvine (10% af arealet). Nu kan to Grand Cru marker fra årgang 2022 altså også skrive Grand Cru Pinot Noir på etiketten. Fra de første skridt blev taget har det taget omkring 20 år at opnå betegnelsen Grand Cru for Pinot Noir på disse marker. Denne nye AOC er uden tvivl en ny, vigtig side, der kan skrives ind i bogen om Alsaces vinhistorie. Josmeyer er en af de vinhuse man kan forvente vil introducere en Hengst Pinot Noir.