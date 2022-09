Pinot noir nu godkendt som Alsace Grand Cru

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Efter mange års diskussion har det franske landbrugsministerium nu godkendt at pinot noir kan klassificeres som en Grand Cru på markerne Kirchberg de Barr og Hengst. Dette kommer til at gælde fra 2022 årgangen. For at kunne opfylde kriterierne på de to marker skal der plantes min. 5.500 vinstokke per hektar på Hengst og 5.000 på Kirchberg med et gennemsnitligt høstudbytte som ikke må overstige 7.000 kg per hektar.

Det har taget over 20 år at få denne godkendelse. Men på trods af dette er druens betydning vokset fra 8% til 11%. Kun de to ovennævnte marker er godkendt, men man håber flere kommer til med tiden. I dag er der 51 Grand Cru marker i Alsace, hvor de 49 altså stadig kun tillader gewurztraminer, muscat, pinot gris og riesling. Desuden kom sylvaner til tidligere på året.