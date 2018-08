Popnavn og dansk øl-guru åbner bar

Mikkel Borg Bjergsø og Rick Astley mødtes for nogle år siden I et samarbejde omkring øllen Astley’s Northern Hop Lager. Siden er samarbejdet nu blevet udmøntet i en ny øl-bar i London som vil åbne 19 oktober.

Mikkel Borg Bjergsø var i sin ungdom stor fan af Rick Astley og tog kontakt til ham for nogle år siden omkring ideen med at brygge en øl sammen. En ide Astley fandt interessant og de to mødtes på det belgiske bryggeri De Proefbrouwerij, hvor de lavede Astley’s Northern Hop Lager sammen. En rød lager med et hint af ingefær. I øvrigt en henvisning til Rick Astleys røde hår.

Den nye bar ligger i Shoreditch, som ligger lidt nord for City of London og den nye bar vil være præget af dansk design. Rick Astley er i øvrigt dansk gift, men bor i London.

