Portvinshuset Quinta do Noval køber op i Douro

Ejerne AXA som star bag Quinta do Noval køber Quinta do Passadouro i Douro dalen

Quinta do Passadouro består af 36 ha i Pinhão og Roncão dalene, I øvrigt samme dal som Quinta do Noval ligger i. Quintaen er ejet af Bohrmann familien som nu har valgt at sælge til AXA, en større forsikringskoncern i Frankrig. Borhmann har ejet ejendommen siden 1991.

Vinmager-teamet fra Quinta do Passadouro vil fortsætte og arbejde tæt sammen med det eksisterende team fra Quinta do Noval på de nu tilsammen 181 hektar. Dog vil man stadig adskille de to mærker som vil fortsætte hver for sig på markedet.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her