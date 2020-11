Portvinskonge død

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

James blev født i Porto i 1934 og er tredje generation af Symington familien. Hans bedstefar var Andrew Symington, der kom til Porto i 1882 og giftede sig ind i en engelsk-portugisisk familie med etablerede rødder i portvins handelen og hans far var Ron Symington – en berømt portvins blender.

Familien forlod Portugal og drog til Canada i en kort periode i 1941 da usikkerheden om Spaniens og Portugals rolle i Anden Verdenskrig var på sit højeste, men de vendte tilbage i 1943. James var uddannet ved Ampleforth og gjorde militærtjeneste i Afrika gennem flere år. I 1960 sluttede han sig til familie virksomheden som blender og var manden bag nogle af virksomhedens mest kendte vintage portvine som Dow’s og Warre’s 1966 og 1970 og Graham’s 1970.

Han flyttede til den kommercielle side i 1973 og udviklede nye markeder i bl.a. USA, Canada og Skandinavien samt stiftede Premium Port Wines i San Francisco.

Han opbyggede en række vigtige venskaber med andre kendte personligheder i vinbranchen som Miguel Torres, Piero Antinori, Robert Drouhin og sammen grundlagde de Primum Familiae Vini i 1992, som siden er vokset til 12 medlemmer fra hele verden.

Han og hans kone Penny købte og restaurerede den lille ejendom kaldet Quinta da Vila Velha i 1987.

James og Penny har en søn, Rupert som i dag er administrerende direktør for Symington Family Estates samt to døtre Clare og Miranda. Clare arbejder for familiens virksomhed i Storbritannien.

