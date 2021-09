Produktionen af fransk vin falder med 29% i år

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vi skal forvente mindre mængder af fransk vin den næste tid for de franske vinbønder forventer at høste omkring en tredjedel mindre end normalt i år. Det er den mindste høst i årtier. Man forventer at høste 3.3 mia. liter vin.

Den lille høst skyldes de store problemer med frost i foråret der ramte bredt i det meste af Frankrig. Og store nedbørsmængder i løbet af sommeren har ikke gjort det bedre. Især i Champagne havde man problemer med råd i sommeren og høsten forventes at blive 36% mindre end normalt. I Bourgogne melder man om op til 47% mindre høst, her var det frosten i april som er synderen.

I Bordeaux ser man et fald på 25% hvilket skyldes frost problemer med sauvignon blanc druerne samt merlot på højrebredden, især i Saint-Emilion og Pomerol. I Languedoc-Roussillon er faldet på 32%