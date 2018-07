Rhone-pioner død

Auguste Clape var i den grad med til at sætte Cornas på landkortet som en af de betydelige og vigtige vinområder i det nordlige Rhone. Han blev født i 1925 og begyndte at arbejde på familiens vingård allerede som 15-årig. I 1949 blev han gift med Ariette Frugier fra en nabo vingård og hun ”medbragte” 4 hektar vinmarker. I 1957 var Clape den første som flaskede vine med Cornas på etiketten og han blev især kendt for at gå op i Cornas terroir som er primært er domineret af granit i jordbunden. Endvidere var han kendt for i vinkælderen at fermentere uden at afstilke druerne samt lagre dem i større brugte fade (foudres).

Clape’s søn Pierre-Marie begyndte at arbejde med ham i 1989 og har gennem flere år været ansvarlig for vingården sammen med sin søn Olivier.

