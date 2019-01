Rioja - klar til comeback

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt - klik her for at læse mere.

I det nordlige Spanien ligger det berømte Rioja, men her findes også her en række andre spændende områder. Navarra har opnået et vist renommé med sine vine på de internationale cabernet sauvignon- og merlotdruer. De øvrige er alle klassiske, ældre områder, men langt fra lige så kendte, selv om de har produceret vine i århundreder. De eneste områder, der måske skiller sig lidt ud, er Arabako Txakolina, Bizkalko Txacolina og Getariako Txacolina, som ligger i Baskerlandet med et køligt atlanterhavsklima og stilmæssigt er meget anderledes end de øvrige områder.

De to bjergkæder Cordillera Cantábrica og Pyrenæerne beskytter områderne for det køligere og vådere klima fra Biscayabugten. Det betyder, at der er et forholdsvis tørt, varmt klima, hvilket især er fordelagtigt for de røde druer. Floden Ebro gennemskærer hele området, og dens bifloder løber ned i Aragón til områderne Calatayud og Cariñena.

Historien

Da vinlusen kom til Rioja 1890, var man forberedt og allerede i gang med at genplante stokke. Således kunne Rioja opretholde sin stærke position, ikke kun i Spanien men også i resten af Europa.

I 1892 så man de første skridt i forhold til at skabe regler for druer og vinifikation. Estación Enológica var den første kontrolenhed, som blev grundlagt i vinbyen Haro. Den blev i 1926 afløst af kontrolinstansen Consejo regulardo (DO). En egentlig vinstil i Rioja så man først i slutningen af 1800-tallet, hvor man var blevet overbevist om fordelen ved at fadlagre vinene. Oprindelig brugte man franske fade, men da prisen på disse steg markant, gik flere over til at benytte amerikanske fade, som smagsmæssigt også gav vinene mere toast, tropisk frugt og vanilje. I dag ser man flere og flere gå tilbage til de franske fade for at nedtone de meget toastede toner og i stedet satse mere på frugten i vinene.

De 3 provinser

Rioja er delt i tre provinser: I vest Rioja Alta, mod nord Rioja Alavesa og mod øst Rioja Baja. De tre provinser deles af Ebrofloden, som løber tværs igennem Rioja. Vinmarkerne ligger typisk langs floden i en 40 km bred zone på et plateau 460 meter over havoverfladen og med marker i op til 700 meters højde.

Traditionelt har Rioja været blandet af vine fra alle tre områder, da meget få vinhuse ejer egen jord og i stedet opkøber druer fra en af de mange tusind landmænd i områderne. Netop blandinger af vine fra de tre områder skaber sammen med de forskellige druesorter mulighed for at udvikle sin helt egen stil.

I de senere år er flere huse begyndt i højere grad at anvende druer udelukkende fra en enkelt landsby eller mark og sælge vinene på det. Mest kendt er givet Benjamin Romeo, som med sin topvin, Contador, har skabt en vin fra specielt udvalgte marker omkring byen San Vincente de la Sonsierra.

I Rioja finder man en blanding af et middelhavs- og atlanterhavsklima. Den nordlige bjergkæde Sierra de Cantabria og den sydlige Sierra de la Demanda skaber den beskyttede dal, som Rioja ligger i. I øst er der typisk varmere og mere tørt end i vest. Den gennemsnitlige nedbør er omkring 400 mm. Hagl og skybrud kan være en trussel i forsommeren.

Der findes mange forskellige jordbundsforhold i Rioja, men en leret jord med højt indhold af kalk og jern dominerer. Flere steder er der en høj koncentration af kalksten, sandsten og skifer.

Rioja Alavesa ligger nordligst og har det køligste og vådeste klima. Ofte er vinene lettere i stilen med en højere syre. Jordbunden er meget lerholdig med en del kalk og er ikke specielt næringsrig. Derfor har man været nødt til at plante stokkene længere fra hinanden. Flere er i de senere år begyndt at plante stokkene som buskvine.

Rioja Alta ligger mod vest, og en del af området er syd for Ebrofloden. Det er især kendt for den mere gammeldags stil: struktur og høje syre. Langt de fleste af de større og mere kendte producenter ligger her.

Rioja Baja er varmere og også mere tørt. Tørke kan være et stort problem om sommeren, og siden 1998 har det været tilladt at kunstvande. Vinene er fyldige med en høj alkohol og en lavere syre. Det er sjældent, man støder på vine alene fra Baja, da de normalt altid blandes med vine fra de andre områder.

Logroño er Riojas hovedby, og her er en række af de større huse placeret. Men Haro, der ligger vestligst i hjertet af Rioja Alta, er nok den egentlige vinby. Byen er ikke stor, men en række af de mest anerkendte huse ligger her eller i en af de små landsbyer i nærheden. I slutningen af juni afholder Haro blandt andet sin kendte vinfest, som afsluttes med, at man kaster vin ud over hinanden, og byen er - i bogstaveligste forstand - smurt ind i vin.

Vintyperne

Rioja er primært kendt for rødvine, men der produceres også hvidvine og rosé. De fleste vinhuse laver deres egne blandinger, typisk med minimum tre druer – dog med en hovedvægt på tempranillo. Herudover benyttes garnacha, graciano og mazuela. Garnachadruen tilfører ofte alkohol, syre og struktur til vinen. Udfordringen er, at tempranillo og garnacha ikke har et særligt højt indhold af tannin og karakter. Her kommer mazuela og graciano ind, da de ud over syre også tilfører vinen farve og en krydret tone. Især graciano har i de senere år fået en renæssance, og flere huse er begyndt at lave vine udelukkende på denne drue ved siden af deres normale vine. En typisk blanding i Rioja består af omkring 60-80 procent tempranillo, op til 20 procent garnacha samt en mindre andel mazuela og graciano.

Der laves mange forskellige stilarter – lige fra de klassiske vino jóven, crianza, reserva og gran reserva til de mere moderne, som ikke på samme måde benytter disse betegnelser, og hvor frugten i langt højere grad spiller en rolle i forhold til brugen af fade.

Vino jóven er en vin lagret mindre end 1 år. Oftest uden fadlagring. Det er vine, hvor frugten dominerer, og som er lavet til at blive drukket inden for kort tid, og intet vinder ved lagring.

Crianza vine skal lagres minimum 24 måneder, hvoraf minimum 12 skal være på egetræsfad. De fleste riojavine er lavet i denne stil, som stadig er frugtdrevet, men hvor man fornemmer antydningen af fad.

Reserva vinene lagres i minimum 36 måneder, hvoraf minimum 24 skal være på egetræsfad. De er ofte faddominerede i smagen og kan tit gemmes i flere år.

Gran reserva er vine, som fadlagres i minimum 24 måneder og i 36 måneder på flaske. Ofte lagrer de betydeligt mere, og en række klassiske producenter lagrer typisk vinene i 6-8 år. Marques de Murrieta lagrede blandt andet sin gran reserva 1942 i ikke mindre end 41 år, før de frigav den i 1983. Gran reserva vinene er derfor de dyreste vine og de mest eksklusive. Ofte er de meget lyse og har et markant præg af fad i smagen. De har ligesom reserva vinene et langt gemmepotentiale. Fra 2019 skal reserva dog lagres 3 år, hvoraf 12 måneder skal være i eg og 6 måneder på flaske. Gran reserva skal lagres i 5 år hvoraf både fad og flaskelagring skal være mindst 24 måneder. Med disse nye regler vil der være mulighed for at opnå disse betegnelser med en anelse mindre fadlagring end tidligere, hvilket igen vil være med til at understrege frugten i vinene.

Hvidvinene laves primært på viuradruen, som blandes med lidt malvasia og garnacha blanco. Vinene er sprøde, tørre og rimeligt fyldige og egner sig til mad. Tidligere blev malvasia benyttet i større grad end i dag. Til gengæld ser man nu flere marker tilplantet med chardonnay og sauvignon blanc. Tidligere har man ikke vist særlig stor interesse for Riojas hvidvine, men i de senere år er flere ganske gode vine dukket op. Huset Remelluris hvidvin vurderes i dag som en af de bedste i Spanien. Det er især forståelsen for brug af flere druer og ikke mindst, at man teknisk er blevet bedre til at sikre hvidvinsproduktionen, som kræver mere omhyggelighed end de røde.

Og nu vil man også fremover se mousserende vine med Rioja DOCG på etiketten. Pt. er mousserende vine fra Rioja klassificeret under Cava DOC, men fra næste år kan man benytte Espumosos de Calidad de Rioja, hvor reglerne er en anelse strammere. Vinen skal fremstilles på den traditionelle metode, med andengæring i flasken (som vi kender det fra både cava og champagne). Vinen skal ligge med bundfaldet i kælderen i minimum 15 måneder inden degorgering. Der forefindes også reserva (24 måneder i kælderen) og gran anada (36 måneder i kælderen).

Udviklingen

Der sker meget i området, og en række unge vinmagere har blandt andet taget teten og dannet Rioja'n'Roll. Den består bl.a. af Alegre Valgañón, Artuke, Bárbara Palacios, Exopto, MacRobert & Canals, Olivier Rivière og Sierra de Toloño. De har vendt op og ned på måden, man laver vin på i Rioja og kan vel sammenlignes med Barolo Boys og deres revolution i Piemonte for 20 år siden. Det er frugten, der får lov at dominere, og brugen af fad er kommet i baggrunden. Men også en række af de mere etablerede er begyndt at gå i den retningen, og Telmo Rodriguez har netop fået 100 point af Luis Gutiérrez fra The Wine Advocate for sin vin Las Beatas.

Men det betyder bestemt ikke, at den ældre Rioja garde har tabt, tværtimod. En række klassiske producenter af især Gran Reserva stilen som Faustino, Lopez Heredia og Rioja Alta ser stor efterspørgsel efter deres vine, som er unikke i den henseende, at de først frigives efter en del år, og derfor er modne vine.

Men alt er ikke ren idyl i Rioja. Senest har Artadi meldt sig ud af Consejo Rioja i protest mod de rigide regler, og ikke mindst fordi der er for mange politiske interesser, som skal tages højde for. Og med en række meget store virksomheder, som har været etableret i området i over 100 år, kan det være svært at blive enige om nye regler.

10 gode Rioja køb

Monte Real Crianza 2015. 89

Dansk Supermarked | ca. 80 kr.

100% tempranillo kun fra Cenicero. Mere koncentreret og intens end tidligere årgange. Mørke bær, mere fadpræg af især nye fade. Pænt balanceret.

Conde Valdemar Crianza 2015. 90

Juuls | 99 kr.

Frugtig i stilen med let fadpræg. Brombær, krydderier og et let strejf vanilje. Let drikkelig og meget vellavet.

CUNE Crianza 2013. 89

Strandgaarden | 80 kr. tilbudspris

Vanilje og røde bær i duften. Køligt år hvilket fornemmes i koncentrationen som ikke helt er som normalt. Til gengæld en flot frugtig vin pakket ind af en fin syre. Frisk, frugtig og meget imødekommende.

Conde de los Andes Blanco 2015. 91

Vinengros.dk | ca. 80 kr.

100% viura. Fermenteret og lagret på franske fade. Vanilje i næsen. Fersken, abrikos, tropiske frugtnoter. Krydret og faddomineret. Pænt balanceret.

Muga Reserva 2014. 90

Laudrup Vin | 180 kr.

70% tempranillo, 15% garnacha, 10% graciano og 5% mazuela. Fadet fornemmes, omend frugten står flot. Klassisk Muga-stil med koncentration, mørke bær og fadpræg. Vellavet!

Muriel Crianza 2015. 89

Laudrup Vin | 100 kr.

100% tempranillo. Meget frugtig og ligefrem. Jordbær, røde bær, lette krydderier og vanilje. Flot balanceret og meget ligefrem vin i stilen.

Marques de Riscal Reserva 2014. 91

MENY | 149 kr.

Brombær, krydderier og vanilje. 25 måneder på primært amerikanske fade. Flot balanceret med en lang og pæn afslutning. En let drikkelig, ultraklassisk Rioja.

Horizonte de Exopto 2014, Spanien. 91

Theis Vine | 140 kr.

Masser af sorte bærnoter, krydderier og vanilje i smagen. Fyldig vin, velbalanceret med en lang afslutning. Spændende vin i den nyere moderne Rioja stil.

Artuke 2017. 89

Valuewine | 99 kr.

Ung frugtig vin uden fad med sorte bær, lakrids, peber og violer. Frugtig, imødekommende i stilen med en pæn afslutning. Et meget anderledes og spændende Rioja udtryk.

Remelluri Reserva 2010. 92

Philipson Wine | 140 kr. tilbudspris

Kærnemælk i duften. En koncentreret vin i den moderne stil, hvor frugten spiller hovedrollen. Brombær, blommer, krydderier, chokolade og vaniljestrejf. Pæn syre og lang eftersmag.

