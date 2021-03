Rødvinene fra Ungarn

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

De fleste forbinder nok Ungarn med de søde vine fra Tokaj, når snakken kommer ind på vine fra det tidligere østeuropæiske land. Vinen er produceret de seneste 200 år i Eger i det nordlige Ungarn, hvor man har optimale vilkår for “ædel råddenskab” ved Bodrog-floden.

De senere år har landet også mødt stor anerkendelse for sine hvidvine som i stilen kan minde om de østrigske, men hvor druerne er anderledes. Her har især vinene på Furmint vundet indpas.

Som land har Ungarn haft de største fremskridt siden 1989/90 blandt de tidligere østeuropæiske vinlande. Under kommunismen var det først og fremmest mængderne der var i højsædet. Det var oftest et spørgsmål om at få så meget vin ud af sine marker så muligt, da man ikke fik meget per flaske man solgte. Med sit indtog i EU har pipen fået en anden lyd og nu har kvaliteten atter fået en renæssance.

Ungarn har et hav af lokale druer: Furmint, Kékfrankos, Ezerjó, Mezefehér, Hárslevelü, Kardarka og Léanyka som sammen med internationale druer som riesling, chardonnay og sauvignon blanc driver den Ungarnske vinproduktion.

Nu er man også begyndt at promovere sine rødvine som stilmæssigt kan minde lidt om de østrigske rødvine som de senere år har vundet mere tilpas også her i Danmark. Her er det vine på de lokale druer Blaufrankisch, Zweigelt og St. Laurent som især har vundet interesse.

Og netop disse druer sammen med klassiske druer som Cabernet Sauvignon, Merlot og Pinot Noir ser man plantet i Ungarn. De køligere druesorter som Pinot Noir mod nord mens en række af de andre druer bedre trives mod syd i Pannon.



Den ungarske ambassade i Danmark havde i marts arrangeret en smagning med rødvine fra hjemlandet.

St. Andrea Winery Egri Pinot Noir Kis-Eged 2016 89

Ungarnske Vine | 189 kr.

Fra det nordlige område Eger. Enkeltmarksvin. Modnet 13 mdr. på 500 l. ungarnske fade. Lys. Moden i udtrykket med svampede noter, solmodne jordbær. Frugtig ligefrem, klar nu. Medium syre. Ganske fin pinot noir. Alc. 14,5%.

Attila Winery Egri Syrah 2008 88

Ungarnske Vine | 119 kr.

Også fra Eger. Enkeltmarksvin på syrah i den køligere ende. 76 mdr. på 50% nye 500 l. fade, 50% brugte. Moden varm næse. Sødmefuld og meget moden i smagen. Pæn syre. Medium koncentration. Ikke så lang i smagen. Alc.: 12,5%.

Kiss Gábor Winery Villányi Merlot “Enigma” 2017 89

Ungarnske Vine | 139 kr.

Fra Villany som er det sydligske område. Enkeltmarksvin på Merlot. 18 mdr. på nye franske 500 l fade. Medium koncentration. Let urtet spice i smagen med mocca, brombær, tobak og vanilje. Saftig imødekommende stil. Alc. 14%.

Kiss Gábor Winery Villányi Franc “Code” 2017 88

Ungarnske Vine | 139 kr.

Også fra Villany. 100% Cabernet Franc fra enkeltmark. 18 mdr. på nye franske 500 l fade. Let drikkelig, kølig i udtrykket, let urtet karakter. Anelse tørhed. Alc. 14%.

Vesztergombi Winery Szekszárdi Cabernet Sauvignon Bodzás 2017 90

Ungarnske Vine | 249 kr.

Fra Szekszárdi i det sydlige Ungarn. Enkeltmark. 24 mdr. på nye ungarnske barrique. Medium+ koncentration. Moden i udtrykket. Varm krydret, alkoholen 15,5% mærkes. Tørt tanninbid. Ganske flot og imødekommende.

Vesztergombi Winery Szekszárdi Csaba Cuvée 2016 88

Ungarnske Vine | 159 kr.

Blend af 33% Cabernet Franc, 33% Merlot og 34% Cabernet Sauvignon. 24 mdr. i barrique. Anelse lukket i næsen. Bagved sorte bær, mørke krydderier. Medium koncentration. Tørt tanninbid. Alc. 14%.

