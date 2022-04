Så er den gal igen med frosten

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Igen i år har der været problemer med frost i Frankrig. Og endda målt til hele minus 9 grader i Champagne natten mellem 3 og 4 april hvilket er den koldeste april måned siden 1947. Også i Bordeaux og Bourgogne har der været problemer. Problemerne skyldes især, at marts har været lun og knopskydningen derfor er langt fremme. Frosten brænder de nye knopper af, hvilket betyder man er nødt til at vente på nye knopskydninger, hvilket har stor betydning for mængden af druer.

I 2021 blev stort set alle vinområder i Frankrig ramt af frosten og flere områder mistede over 50% af høsten. Helst så galt ser det ikke ud til at gå i år, da knopskydningen ikke er så langt fremme som da frosten ramte hårdt i slutningen af april sidste år.

Derudover har man eksperimenteret med alt fra vandsystemer, vindmøller og olielamper. Men den bedste løsning ser dog ud til at være elektriske wirer, som man tænder, når frosten rammer, og som så kan opvarme direkte omkring vinstokkene. Men det er dyrt, næsten 200.000 kroner per hektar!