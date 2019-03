Så meget champagne bliver der solgt

Helt præcist blev der sendt 301.900.000 flasker champagne på markedet, hvilket er et fald på 1,84% sammenlignet med 2017. Men da både eksporten og omsætningen er steget til 36,5 mia. kr. er tilfredsheden stor hos brancheforeningen Comité Champagne.

Den svigtende totale vækst skyldes især det lokale franske marked samt Storbritannien. Disse to markeder står for 60% af det totale marked for Champagne. Begge markeder faldt med omkring 4% i volumen og 2% i værdi i forhold til året før. Storbritannien er dog stadig det næststørste eksportmarked efter USA. Væksten er til gengæld høj i især Japan samt Kina, Hong Kong og Taiwan. Men også lande som Canada, Mexico og Sydafrika har fået smag for champagne med øget vækst i disse lande.

