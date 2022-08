Så svære var spørgsmålene for at bestå Master of Wine uddannelsen i år

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Master of Wine uddannelsen slås med Master Sommerlier uddannelsen om at være den førende vinuddannelse i verdenen. Master of Wine har sine rødder i London og er siden udbredt til resten af verden. Tidligere skulle de studerende være briter for at kunne ansøge om optagelse på instituttet. Den tid er forbi, og i dag kommer mere end hver tredje af de godt 400 Master of Wines på verdensplan fra lande uden for Storbritannien. Udgangspunktet er både blindsmagning og viden om druer, områder og teknik. I Danmark har vi én Master of Wine Jonas Tofterup, som bl.a. arbejder som vinmager i Spanien.

I juli blev den årlige eksamen gennemført i London, Californien og Adelaide i Australien. Eksamen bestod dels af en række teoretiske eksaminer samt 3 større blindsmagninger.

Her er bl.a. rødvinene som skulle analyseres:

Chinon Cuvée Terroir, Charles Joguet, 2019. Loire Valley, France. (13.5%) Cabernet Sauvignon, Double Diamond, Schrader Cellars, 2018. Oakville, Napa Valley, USA. (14.5%) Merlot, Vino de Eyzaguirre, 2019. Colchagua Valley, Chile. (13%) Château Larrivet Haut-Brion, 2018. Pessac-Léognan, Bordeaux, France. (14%) Chianti Classico ‘Brolio’, Barone Ricasoli, 2017. Tuscany, Italy. (13.5%) Brunello di Montalcino, Montosoli, Altesino, 2015. Tuscany, Italy. (14.5%) Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Domaine Frédéric Esmonin, 2019. Burgundy, France. (12.5%) Clos Vougeot, Domaine Gros Frère & Soeur, 2017. Burgundy, France. (14%) Malbec ‘Serie A’, Zuccardi, 2020. Uco Valley, Mendoza, Argentina. (13.9%) Malbec Reserve Old Vine, Altocedro, 2018. Uco Valley, Mendoza, Argentina. (14.5%) Zinfandel, Mother Clone Pedroncelli, 2019. Dry Creek Valley, USA. (15.5%) Lytton Springs, Ridge Vineyards, 2019. Dry Creek Valley, USA. (14.6%)

