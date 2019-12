Sådan bliver portvinene fra 2017

Danskerne elsker portvin, og igennem mange generationer er den frugtige vin med den høje alkohol blevet nydt både til desserter, et glas før eller efter maden, eller i form af en vintage port til en stor rød bøf.

Portvin kan opdeles i to overordnede stilarter, ruby-stilen og tawny-stilen. I begge tilfælde standses mostens naturlige gæring ved tilsætning af druesprit. Herved beholder mosten noget af druernes naturlige sukkerindhold; vinen bliver naturligt sød, og alkoholprocenten stiger selvfølgelig og ender typisk på omkring 20%. Ruby-stilen får dog ikke særlig meget fadlagring, og stilen er derfor frugtig og virker som en sødlig, kraftig rødvin. Der findes primært tre typer i ruby-stilen: Dels den almindelige og oftest billigste ruby; dels ”vintage”, som er den fineste og kun laves i gode år og endelig ”late bottle vintage” (LBV), som er kvaliteten midt imellem og ofte et godt køb.

Vintage portvin er en portvinstype, der kun laves i de allerbedste år. Den tilbringer kun ca. to år på fad, hvorefter den udvikler sig i mange år på flaske, og den er først drikkemoden i relativt sen alder. Hvis man da ikke holder af ung vintage port, som mange er begyndt at foretrække. En vintage port er oftest et blend af forskellige marker og druer, som giver netop det udtryk, huset ønsker. Derudover findes der quinta vintage, som er fra en enkelt vingård/vinmark og normalt er lidt lettere og hurtigere udviklet end traditionelle vintage portvine.

2017 er et af de store portvinsår, flere går endda så langt som at sige, at året måske er det bedste år i de sidste mange årtier. Først var det Symingtons, der kom ud med, at de vil lancere vintage-port 2017 fra deres huse Cockburn’s, Dow’s, Graham’s og Warre’s. Siden kom Ramos Pintos, Taylor Fladgate med Taylor’s, Fonseca, Croft og Krohn. Og endelig har det hæderkronede portvinshus Quinta do Noval også meddelt, at de vil lancere en vintage port 2017, både port 2017 samt den berømte nacional vintage port 2017.

Dermed ser 2017 ud til at blive et af de store portvinsår og kun det femte siden år 2000, hvor stort set alle har lanceret en vintage port. 2017 er dermed det tredje store år i træk, da flere både valgte at deklarere i 2015 og 2016.

Årgangen viser da også masser af koncentration og er for langt de fleste huse yderst flot balanceret. Uden tvivl en årgang som vil kunne udvikle sig de næste 50-80 år for de bedste. Godt og vel 30 portvine blev præsenteret, og her er de bedste vintage portvine fra 2017:

2017-årgangen

2017-årgangen startede med en kold og tør vinter, hvor vinstokkene ikke fik fyldt vandreserven op. Foråret kom tidligt og var varm, hvilket betød en tidlig blomstring og druesætning. Da sommeren også var meget varm og tør, betød det, at man flere steder høstede det tidligste i årtier. Høstudbyttet var meget lavt, hvilket gav en meget høj koncentration i druerne. Dette betød endvidere meget modne druer, masser af farve, høj alkohol men stadig med en pæn syre, da man kunne høste tidligt. En årgang, som for bordvinene vil være tidligt drikkemodne, men hvor tanninerne måske ikke er til at give vinene langt gemmepotentiale. Ikke et stort år for hvidvine, hertil var varmen for dominerende men til gengæld et sublimt år for portvin.

Graham's Vintage Port 2017. 99

Vinspecialisten | ca. 1400 kr.

Sort og mørk i udtrykket. Masser af vilde krydderier, sød lakrids og vanilje i smagen. Har alt, hvad man kan ønske sig af en vintage port med balance og koncentration. Bravo!

Quinta do Noval Vintage 2017. 98

Xxx | 800 kr.

Helt sort og meget tæt. Koncentreret med masser af sorte bær, krydderier, mokka, mørk chokolade og vanilje. Flot syre og medium sødme. Yderst velbalanceret og en af de store vine fra årgangen.

Taylor Vintage Port 2017. 97

AMKA | ca. 800 kr.

Intense sorte bær i duften. Flot syre, som binder den koncentrerede frugt flot sammen. Masser af lag og komplekse noter. Masser af potentiale og en lang afslutning.

Niepoort Vintage Port 2017. 97

Skjold Burne | 775 kr.

Intense sorte bær. Masser af koncentration men pakket ind af en flot syre. Medium sødme, finesse og masser af komplekse noter. Lang afslutning.

Dow's Vintage Port 2017. 97

TheWineCompany.dk | 699 kr.

Sort og animalsk i duften. Yderst powerful i udtrykket med masser af tæt frugt, krydderier og vanilje. Masser af lag og komplekse noter. Lang afslutning.

Quinta do Vesuvio's Vintage Port 2017. 96

Vinspecialisten | 1000 kr.

Meget intens og koncentreret. Yderst tæt og flot frugt med sorte blommer, krydderier og vanilje i smagen. En stor port, yderst velbalanceret. Lang, vedvarende afslutning.

Quinta do Vale Meão Vintage Port 2017. 95

Jyskvin.dk | 350 kr.

Mørke, intense sorte bær i næsen. Pænt balanceret med en medium sødme og flot syre. Masser af vilde krydderier. Yderst vellavet med en lang afslutning.

Quinta da Romaneira Vintage 2017 . 94

Vintageportvin.dk | 599 kr.

Intens i næsen. Elegant og pakket ind af en flot syre. Medium sødme og masser af komplekse noter. Meget vellykket port.

Quinta do Crasto Vintage Port 2017. 94

Portugisisk Vinkælder | 350 kr.

Næsten sort og meget tæt i duften. Pæn koncentration og medium sødme. Flot syre og meget balanceret. En af de bedste vintage fra Crasto.

Quinta do Vallado Vintage Port 2017. 94

Philipsonwine.com | 395 kr.

Tæt med sorte, koncentrerede bærnoter i duft og smag. Animalske træk i smagen og en medium sødme. Lang afslutning.

Quinta Vale D. Maria Vintage Porto 2017. 94

Atomwine.dk | Pris ukendt

Næsten sort med tætte sorte bærnoter i duften. Medium sødme og en flot kølighed over vinen. Lang, let syrlig afslutning.

Ramos Pinto Vintage 2017. 94

Vinoble | 999 kr.

Sort og mørk i udtrykket. Let animalsk med en pæn koncentration og syre. Kølighed og elegance i vinen. Lang afslutning.

Andre gode portvin

Ramos Pinto Quinta de Ervamoira Vintage 2017. 94

Alves de Sousa Quinta da Gaivosa Vintage Port 2017. 93

Poças Vintage Port 2017. 93

Cockburn's Vintage Port 2017. 93

Van Zellers & Co Vintage Port 2017. 93

Wine & soul Pintas Port 2017. 93

Quinta do Pego Vintage 2017. 92

