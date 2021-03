Sådan bliver tysk pinot noir 2018

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Indtil 2003 måtte vine på pinot noir kun kaldes spätburgunder i Tyskland, hvilket stadig ses skrevet på en række af vinene. Druen er på hastig fremfærd og udgør nu næsten 12% af alle marker i Tyskland, dækkende næsten 12.000 hektarer.

2018 var generelt et godt år i Tyskland. Kølig vinter blev efterfulgt af et varmt, tidligt forår, hvor knopskydningen skete tidligt i april, 3-4 uger før normalen. April var blandt de varmeste, man har oplevet nogensinde. Da der ikke kom yderligere frost, var dette ikke noget problem. Sommeren var meget varm med enkelte haglbyger, som drillede lokalt. Der kom regn under høsten, men da det var i mindre mængder, var ikke noget problem. Høsten var meget tidlig og startede flere steder allerede i august. Hovedparten høstede derfor pænt modne druer med en volumen en god del større end i 2017. Totalt forventer man omkring 30% mere volumen end normalt. Men det varierer meget fra region til region. Årgangen klassificeres som en af de bedste i mange år.

Efter at have smagt godt og vel 80 vine må konklusionen være, at pinot noir i 2018 er en yderst flot årgang med fyldige vine men med en pæn syre. Og hvor terroir karakteristika får lov at udfolde sig i vinene.

Her en gennemgang af de vigtigste tyske pinot noir områder:

Ahr (563 ha)

Ahr er et lille område, Tysklands mindste og i øvrigt det nordligste tyske område, hvor der produceres rødvine. Ahr er en dal med stejle skråninger, hvor jordbunden er skifer, og hvor arbejdet i marken flere steder kræver, at man har sikkerhedsreb, for her er så stejlt, at det kræver træning at begå sig. Og man forstår det bedre, når man står ved foden af markerne og kigger op på de stejle marker, hvor mere end 70% af dem har en hældning på over 30%! Og det er netop denne hældning, som er en af hemmelighederne bag de flotte vine. Vinene får nemlig en usædvanligt god vinkel på solen, hvilket betyder, at de bliver eksponeret længere end normalt for lys og sol. Ulempen er selvfølgelig, at det kræver store ressourcer, og man regner lokalt med at skulle bruge 1.500-2.400 timers arbejde pr. hektar— fire gange mere end normalt. Kun 25 km lang er dalen, og den starter i 170 meters højde og falder til 84 meter. I dag er der plantet 563 hektarer med vin, hvoraf pinot noir udgør 63%. Hele området svarer til to gange Château Margaux, så det er et område, der er til at overskue. Vinene var virkeligt flotte og ikke med den store variation. VDP-producenterne er få og laver alle flotte vine. Bedste producenter var ikke overraskende Meyer-Näkel, Adeneuer og Jean Stodden. Især Sonnenberg (94) og Kräuterberg (95) fra Meyer-Näkel. Vinene var krydrede med en flot struktur og med bløde tanniner.

Rheingau

Vinene fra Rheingau regnes generelt blandt de fineste i Tyskland. Det er byen Assmannshausen, der er centrum for pinot noir. 2018 blev et pænt år, hvor især Kaufmann og Kloster Ebrerbach lavede pæne vine.

Rheinhessen (1.300 ha)

Et af de større pinot noir-områder i Tyskland med mere end 1.300 hektarer plantet. Vinene var pæne i strukturen, dog uden den dybde man finder i nogle af de andre områder. Ingen vine skilte sig specielt ud; men vinene fra Battenfeld Spanier var de mest interessante— og Kellers Kirchenstück (91) den bedste.

Pfalz

Et af de varmere områder i Tyskland, hvilket ofte ses i vinene, som er mere fyldige og alkoholtunge. 2018 var et pænt år med 18 vine præsenteret. En del af disse dog meget jævne. En del frigav deres 2017- og 2016-vine i år. Mange ganske pæne vine, men overdreven brug af fad og dermed tørre vine var en lidt kedelig tendens. Bedste vine kom fra Knipser og Philipp Kuhn. Især Knipsers Kirchgarten 2016 (92) og Philip Kuhns Kirchgarten 2017 (91) var flotte.

Franken

Franken er især kendt for sine små buttede flasker og sine müller-thurgau og silvaner vine. Men der produceres også pinot noir. 2018 viste pæne og fyldige vine og hovedparten med en flot struktur. Rudolf Fürst er kongen, og hans vine imponerede, især Hundsrück (93), Schlossberg (93) og Centgrafenberg (94) var imponerende gode og længder foran resten i Franken.

Württemberg

Det var et noget blandet felt fra Württemberg. Generelt var bundniveauet højere end tidligere med mange ligefremme og pæne vine. Og da priserne er lavere her, kan man givet finde nogle gode køb fra Württemberg. Bedste vin var Dautel Schupen (90).

Baden (15.828 ha)

Baden er Tysklands sydligste område og dermed også det varmeste. Pinot noir er derfor en populær drue her, og vinene er da også typisk varmere i udtrykket og meget aromatiske. Jeg fandt, at niveauet var ganske pænt i 2018, om end vinene til tider var lidt varme og alkoholtunge. Balancen med fadet er vitalt, og for mange var den der ikke. Bernhard Huber tog teten med stort set alle sine vine— bedst var Schlossberg (95) med Bienenberg Wildenstein (94) og Sommerhalde (93) lige efter. Men også Franz Kellers Kirschberg (94) var en yderst flot vin.

Meyer-Näkel Spätburgunder Kräuterberg 2018, AHR. 95

Bernhard Huber Spätburgunder Schlossberg 2018, BADEN. 95

Meyer-Näkel Spätburgunder Sonnenberg 2018 AHR. 94

Rudolf Fürst Spätburgunder Centgrafenberg 2018, FRANKEN. 94

Bernhard Huber Spätburgunder Bienenberg Wildenstein 2018, BADEN. 94

Franz Keller Spätburgunder Kirchberg 2018, BADEN. 94

Meyer-Näkel Spätburgunder Silberberg 2018 AHR. 93

Meyer-Näkel Spätburgunder Pfarrwingert 2018 AHR. 93

Jean Stodden Spätburgunder Herrenberg 2018 AHR. 93

Rudolf Fürst Spätburgunder Schlossberg 2018, FRANKEN. 93

Rudolf Fürst Spätburgunder Hundsrück 2018, FRANKEN. 93

Bernhard Huber Spätburgunder Sommerhalde 2018, BADEN. 93

Franz Keller Spätburgunder Eichberg 2018, BADEN. 93

Franz Keller Spätburgunder Schlossberg 2018, BADEN. 93

Franz Keller Spätburgunder Enselberg 2018, BADEN. 93

H. J. Kreuzberg Spätburgunder Sonnenberg 2018 AHR. 92

Jean Stodden Spätburgunder Rosenthal 2018 AHR. 92

Burggarten Spätburgunder Kräuterberg 2018 AHR. 92

Knipser Spätburgunder Kirschgarten 2016, PFALZ. 92

Bernhard Huber Spätburgunder Bienenberg 2018, BADEN. 92

Salwey Spätburgunder Eichberg 2018, BADEN. 92

Salwey Spätburgunder Kirchberg 2018, BADEN. 92

