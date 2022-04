Sådan bliver tysk pinot noir 2019

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Indtil 2003 måtte vine på pinot noir kun kaldes spätburgunder i Tyskland, hvilket stadig ses skrevet på en række af vinene. Druen er på hastig fremfærd og udgør nu næsten 11% af alle marker i Tyskland, dækkende næsten 12.000 hektarer.

2019 var generelt et fremragende år i Tyskland. En mild vinter blev efterfulgt af et varmt, tidligt forår, hvor knopskydningen skete i april, tæt på normalen. April var blandt de tørreste, og vandreserverne blev derfor ikke fyldt tilstrækkeligt op. Frost var ikke det store problem i 2019, pånær i Mosel, som blev ramt. Sommeren var meget varm med enkelte haglbyger, som drillede lokalt. Der var flere steder problemer med solbrændte druer. En varm august og begyndelse af september betød dog fin modning af druerne, både sukkermæssigt og fenolisk. I flere distrikter kom der dog kraftig regn på få dage i august, hvilket bestemt gjorde godt for de stressede vinstokke. Der kom også regn under høsten, og producenter, som var i stand til at høste i de godt 16 dage, som var optimale, er endt med en flot høst med fint modne druer. Mængderne er stort set de samme som i 2018 for de røde druer. Det var primært de grønne druer, der blev høstet mindre af i 2019 end 2018.

Efter at have smagt godt og vel 90 vine må konklusionen være, at pinot noir i 2019 er en yderst flot årgang med fyldige vine men med en pæn syre; og hvor terroir karakteristika får lov at udfolde sig i vinene. I min optik har tysk pinot noir udviklet sig markant de sidste ti år, og man finder i dag absolut verdensklasse vine, som sagtens kan måle sig med de bedste fra Bourgogne. Men i sin egen stil, hvilket jeg mener er en stor styrke.

Her en gennemgang af de vigtigste tyske pinot noir områder (og antal hektar med pinot noir):

Ahr (367 ha)

Ahr er et lille område, Tysklands mindste og i øvrigt det nordligste tyske område, hvor der produceres rødvine. Ahr er en dal med stejle skråninger, hvor jordbunden er skifer, og hvor arbejdet i marken flere steder kræver, at man har sikkerhedsreb, for her er så stejlt, at det kræver træning at begå sig. Og man forstår det bedre, når man står ved foden af markerne og kigger op på de stejle marker, hvor mere end 70% af dem har en hældning på over 30%! Og det er netop denne hældning, som er en af hemmelighederne bag de flotte vine. Vinene får nemlig en usædvanligt god vinkel på solen, hvilket betyder, at de bliver eksponeret længere end normalt for lys og sol. Ulempen er selvfølgelig, at det kræver store ressourcer, og man regner lokalt med at skulle bruge 1.500-2.400 timers arbejde pr. hektar— fire gange mere end normalt. Kun 25 km lang er dalen, og den starter i 170 meters højde og falder til 84 meter. I dag er der plantet 563 hektarer med vin, hvoraf pinot noir udgør 63%. Hele området svarer til to gange Château Margaux, så det er et område, der er til at overskue. Desværre blev området ramt af forfærdelige oversvømmelser i august i år, og det har ramt vinproducenterne hårdt. Ikke så meget i markerne men i kældrene, som for fleres vedkommende blev nærmest udryddet.

Vinene var virkeligt flotte og ikke med den store variation. VDP-producenterne er få og laver alle flotte vine. Bedste producenter var ikke overraskende Meyer-Näkel, Adeneuer og Jean Stodden.

Meyer-Näkel Spätburgunder Pfarrwingert 2019 94

Jean Stodden Spätburgunder Herrenberg 2019 94

Meyer-Näkel Spätburgunder Sonnenberg 2019 93

Meyer-Näkel Spätburgunder Silberberg 2019 93

Burggarten Spätburgunder Burggarten 2019 92

J. Adeneuer Spätburgunder Rosenthal 2019 92

Meyer-Näkel Spätburgunder Kräuterberg 2019 92

J. Adeneuer Spätburgunder Alte Lay 2019 92

Burggarten Spätburgunder Alte Lay 2019 92

Deutzerhof Spätburgunder Landskrone 2019 91

Burggarten Spätburgunder Schieferlay 2019 91

Burggarten Spätburgunder Kräuterberg 2019 91

Deutzerhof Spätburgunder Mönchberg 2019 91

Deutzerhof Spätburgunder Kirchtürmchen 2019 90

Rheingau (388 ha)

Vinene fra Rheingau regnes generelt blandt de fineste i Tyskland. Det er byen Assmannshausen, der er centrum for pinot noir. 2019 blev et pænt år, hvor især Frits Allendorf, Künstler og Eberbach lavede pæne vine. Men ærligt er der også mange uinteressante.

Fritz Allendorf Spätburgunder Höllenberg 2019 91

Künstler Spätburgunder Reichestal 2018 90

Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach Spätburgunder Berg Schlossberg 2019 90

Künstler Spätburgunder Höllenberg 2018 90

Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach Spätburgunder Höllenberg 2018 90

Rheinhessen (1.471 ha)

Et af de større pinot noir-områder i Tyskland med mere end 1.400 hektarer plantet. Vinene var pæne i strukturen, dog uden den dybde man finder i nogle af de andre områder. Ingen vine skilte sig specielt ud; men vinene fra Keller var klart de mest interessante— og Morstein (95) ganske forrygende.

Keller Spätburgunder Morstein 2019 95

Keller Spätburgunder Frauenberg 2019 94

Kühling-Gillot Spätburgunder Kreuz 2019 93

Battenfeld-Spanier Spätburgunder Kirchenstück 2019 91

Neus Spätburgunder Horn 2019 90

Pfalz (1.671 ha)

Et af de varmere områder i Tyskland, hvilket ofte ses i vinene, som er mere fyldige og alkoholtunge. 2019 var et pænt år med mange vine repræsenteret— en del af disse dog meget jævne. En del frigav deres 2018- og 2017-vine i år. Mange ganske pæne vine, men overdreven brug af fad og dermed tørre vine var en lidt kedelig tendens. Bedste vine kom fra Knipser og Becker.

Knipser Spätburgunder Kirschgarten 2017 94

Friedrich Becker Spätburgunder Heydenreich 2018 94

Knipser Spätburgunder Mandelpfad 2017 93

Rings Spätburgunder Saumagen 2019 93

Ökonomierat Rebholz Spätburgunder Im Sonnenschein 2016 93

Friedrich Becker Spätburgunder KB 2018 93

Philipp Kuhn Spätburgunder Steinbuckel 2018 92

Knipser Spätburgunder Im Grossen Garten 2017 92

Rings Spätburgunder Felsenberg 2019 92

Fitz-Ritter Spätburgunder Michelsberg 2019 92

Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan Spätburgunder Ölberg-Hart 2018 92

Philipp Kuhn Spätburgunder Kirschgarten 2018 91

Friedrich Becker Spätburgunder Sankt Paul 2018 91

Christmann Spätburgunder Idig 2019 90

Theo Minges Spätburgunder Rosenkranz – Zinkelerde 2018 90

Franken

Franken er især kendt for sine små buttede flasker og sine müller-thurgau og silvaner vine. Men der produceres også pinot noir. 2019 viste pæne og fyldige vine, og hovedparten med en flot struktur. Rudolf Fürst er kongen, og hans vine imponerede, især Hundsrück (95), Schlossberg (95) og særligt Centgrafenberg (96) var imponerende gode og længder foran resten i Franken.

Rudolf Fürst Spätburgunder Centgrafenberg 2019 96

Rudolf Fürst Spätburgunder Schlossberg 2019 95

Rudolf Fürst Spätburgunder Hundsrück 2019 95

Schmitt’s Kinder Spätburgunder Hohenroth 2019 90

Württemberg (1.323 ha)

Det var et noget blandet felt fra Württemberg. Generelt var bundniveauet højere end tidligere med mange ligefremme og pæne vine. Og da priserne er lavere her, kan man givet finde nogle gode køb fra Württemberg.

Aldinger Spätburgunder Lämmler 2019 92

Aldinger Spätburgunder Gips Marienglas® 2019 91

Heid Spätburgunder Lämmler 2019 91

Rainer Schnaitmann Spätburgunder Lämmler 2019 91

Baden (5.333 ha)

Baden er Tysklands sydligste område og dermed også det varmeste. Pinot noir er derfor en populær drue her, og vinene er da også typisk varmere i udtrykket og meget aromatiske. Jeg fandt, at niveauet var ganske pænt i 2019. Balancen med fadet er vitalt, og for mange var den ramt bedre end tidligere. Bernhard Huber tog teten med stort set alle sine vine.

Bernhard Huber Spätburgunder Schlossberg 2019 96

Bernhard Huber Spätburgunder Sommerhalde 2019 95

Dr. Heger Spätburgunder Vorderer Winklerberg 2019 94

Bernhard Huber Spätburgunder Bienenberg 2019 93

Bernhard Huber Spätburgunder Bienenberg Wildenstein 2019 93

Franz Keller Spätburgunder Eichberg 2019 93

Franz Keller Spätburgunder Kirchberg 2019 93

Franz Keller Spätburgunder Schlossberg 2019 93

Dr. Heger Spätburgunder Winklerberg Winklen Rappennecker 2019 93

Dr. Heger Spätburgunder Winklerberg Wanne Häusleboden 2019 93

Salwey Spätburgunder Kirchberg 2019 92

Dr. Heger Spätburgunder Schlossberg 2019 92

Franz Keller Spätburgunder Enselberg 2019 92

Salwey Spätburgunder Eichberg 2019 91

Stigler Spätburgunder Eichberg 2018 91

Salwey Spätburgunder Henkenberg 2019 90

Michel Spätburgunder Schlossberg 2019 90

Blankenhorn Spätburgunder Sonnenstück 2018 90