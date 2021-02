Saint-Emilion klar til automatisk hagl-forsvar

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Planer om et netværk af halvautomatiske ‘løfteraketter’, der sender helium balloner i luften for at forhindre haglbyger er blevet godkendt af vinproducenter i Saint-Emilion. Raketterne skal hjælpe med at beskytte de 7.500 hektar vinmarker i Saint-Emilion. Området vil omfatte St-Emilion og St-Emilion grand cru appellations, plus Lussac St-Emilion og Puisseguin St-Emilion. Mere end 90% af vinproducenterne stemte for projektet, udtaler St-Emilion Wine Council. I alt 37 løfteraketter vil blive brugt og projektet vil koste omkring 10 mio. kr.

Sammen med raketterne er der installeret en radar som kan opdage storme op til 30 km. væk. Den vil sende alarm til vinbønderne, som kan benytte raketterne der frigiver balloner i luften. Hver balloner er fyldt med 200g ‘hygroskopiske salte’ som spredes i skyerne. Disse salte bidrager til at forhindre hagl dannelse og skaber regnbyger i stedet.

Haglbyger er i stand til alvorligt at skade en vingårds afgrøde på blot et par minutter, og dele af Saint-Emilion og Entre-Deux-Mers-regionen blev ramt i april 2020.

Første fase vil starte i juni 2021 og betalingen vil være baseret på et gebyr pr. hektar samt hvilke klassificering marken har.

