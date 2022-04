Saint Emilion klassificeringen godkendt

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Efter flere års tovtrækkeri i retssalene har Bordeaux’s administrative Court of appeal nu endelig godkendt Saint-Emilion Klassificeringen fra 2012.

Siden 1955 har vinslottene i Saint-Émilion haft deres eget klassifikations-system. Det består af tre niveauer, hvor Grand Crus Classé (A) er det højeste. I alt 82 slotte er i dag med i klassifikationen, der bliver taget op til revision hvert tiende år. Næste gang er nu i 2022. Der er altid været ballade og retssager forbundet med klassificeringen, men nu er i hvert fald klassificeringen fra 2012 gjort valid.

Klassificeringen foregår ved at der smages på vinene i de sidste ti til femten årgange fra samtlige af slottene. Derudover besluttede man ved sidste revurdering af at tage andre faktorer med såsom slottenes berømmelse med som et kriterie for bedømmelsen. Det vakte stor diskussion hos en del af slottene, som mente det var en devaluering af klassifikationen.

De tre topslotte Châteaux Angélus, Cheval Blanc og Ausone meldte tidligere sidste år ud at de ikke ønsker at være en del af klassiceringen mere. Hvilket betyder at 3 ud af de 4 topslotte nu er ude af klassificeringen. Nu er det kun Château Pavie som stadig er med af de fire.