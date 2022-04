Savoie – de ukendte bjergvine

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Syd for Genève, stort set hvor alperne ender, finder man vinområdet Savoie. For de fleste danskere ikke det mest kendte vinområde, men står man på ski i de franske alper, eller besøger man området, er det svært at undgå ikke at stifte bekendtskab med de spændende vine. Og det må siges at være vine for fremtiden – det som forbrugerne efterspørger. Friske, kølige og spændstige vine med lav alkohol – både mousserende, hvid- og rødvine.

Savoyen var engang en virkelig magtfaktor i Europa med land på begge sider af alperne fra Genève ned til Nice og over til Torino i Italien. Og området blev officielt først fransk i 1860. I dag er regionen mest kendt for skisport og kurbade. Men de senere år er der blevet mere og mere vin plantet, og hvor man tidligere kun fandt vinen lokalt, begynder man nu også at støde på vinene uden for Frankrig. Selvom man dog stadig skal lede, for kun omkring 5% sælges uden for Frankrigs grænser. Lidt under 2.100 hektarer med vinmarker finder man i Savoie, fordelt ud på 20 mindre distrikter. Størstedelen finder man ved byen Chambéry, hvor floden Le Rhône løber igennem, men man finder også vin øst for Genève ved Genèvesøen samt ved den hyggelige by Annesy og søen af samme navn. Hele området kan kalde sin vin Savoie, men et par små områder har egne appellationer, såsom Seyssel samt Roussette de Savoie.

Vest for byen Annecy finder man Seyssel (78 ha), som er et ældre, historisk vinområde, især kendt for sine hvide og mousserende vine på altesse-druen samt molette for de mousserende. Roussette de Savoie er et gammelt navn for druen altesse, og i denne appellation er det derfor kun tilladt at bruge denne drue. Der er endvidere fire enkeltmarker klassificeret i denne appellation: Frangy, Monterminod, Monthoux og den mest anerkendte Marestel. Altesse giver florale vine og har en tendens til at oxidere og få tropiske noter. Totalt i hele Savoie produceres der årligt omkring 1,2 millioner flasker Roussette på de godt 244 hektarer med vinmarker.

Sydligere mod Chambéry finder man underdistrikterne Les Abymes, Apremont, Arbin, Chignon og Cruet, som alle er en del af AOC Savoie. Området her var tidligere også kendt for sin vermouth. Mod nord er det chasselas-druen, som dominerer omkring byerne Crépy, Marignan, Marin og Ripaille. Længere mod øst i Ayze er det primært mousserende samt hvidvine på især gringet-druen, der produceres.

Omkring to tredjedele af al vin er hvidvin, der produceres på især den lokale drue jacquère, mens de bedste hvidvine oftest er på altesse, mens de røde ofte er på mondeuse. Man finder også den saftige chasselas, der især er kendt fra den anden side af bjergene i Schweiz. En anden kending blandt de hvide vine er roussanne (ofte kaldet bergeron), som stammer fra det nærtliggende nordlige Rhône. Den giver runde vine med smag af grønne ferskner og friske bjergurter. Sjældne sorter som molette og gringet er ekstremt lokale men ikke uinteressante.

Savoies rødvine hører til i den lette og elegante ende af spektret. Den indfødte mondeuse kan være mesterlig, mørk i farven, og med en duft og smag af saftige, sorte kirsebær og en peberkrydret finish. Kan minde mig en en kølig syrah med flere animalske noter. Specielt mondeuse fra Arbin har et godt ry: Spinkle, lette og syrerige vine sjældent over 12% alkohol. Gamay, som især kendes fra Beaujolais, giver saftige og bløde vine med smag af hindbær. Der laves også fortrinlig pinot noir, og er man heldig, kan man opdrive den meget sjældne persan. Vinene er syrerige og kølige i stilen.

Crémant de Savoie er regionens fine bobler fremstillet på den traditionelle metode med minimum 12 måneders andengæring på flaske. Druerne skal primært (minimum 60%) være jacquère og altesse, og vinene er generelt sprøde, frugtige og med god syre. Det er den seneste crémant i Frankrig, som blev godkendt i 2015. Produktionen er stadig lille med omkring 380.000 flasker årligt. Men det er spændende og ganske aromatiske vine.

Man fornemmer, at man her i bjergene er på grænsen til, hvor det er muligt at lave vin, og flere vinproducenter fortæller mig, det til tider kan være udfordrende. Men den globale opvarmning har ikke gjort det dårligere her, tværtimod. Som nævnt er Savoie en mosaik af vinmarker spredt fra hinanden over et geografisk stort område. Området er køligt, men der er gennemsnitlig 1.800 timers sol årligt, hvilket kan sammenlignes med mange andre vinområder i Frankrig. Det betyder, at modningstiden er lang, men at solens stråler og de lange dage giver en flot fenolisk modning af druerne. Og netop beliggenheden i bjergene mellem søer og skove betyder, at man opererer med mange forskellige mikroklimaer. Ofte ser man varmere vinde komme ind gennem dalen om morgenen, mens køligere luftstrømme kommer ned fra bjergene om eftermiddagen.

Landskabet er dramatisk flere steder, og de fleste vinmarker er plantet på syd- eller østvendte skråninger. Og ofte ser man vinmarkerne dækket af vegetation for at undgå erosion. Jordbunden varierer en del, og derfor ser man mange forskellige vintyper. Vinmarkerne på vestrebredden af Rhône-floden er oftest på limsten, og det er også her, de stejleste vinmarker findes. Vinmarkerne omkring søen Bourget og Cluse de Chambery har mere ler og kalket jordbund. Omkring Mont Granier ser man udelukkende vin plantet på limsten og ler efter et større jordskred i 2016.

En stor del af vinene sælges lokalt på restauranter og især på skisportstederne. I dag er det 55%, der sælges inden for Savoie regionen og kun 5% sælges uden for Frankrig. Hvad de fleste dog ikke ved er, at 10% af alle vinstokke i Frankrig kommer fra Savoie!

Oste er en af områdets andre stoltheder, som ikke må glemmes. Den mest berømte lokale ost er Tomme de Savoie, men den er blot én af mange, hvoraf også Reblouchon, Beaufort og Chevrotin kan fremhæves.

Gode producenter i Savoie: Domaine Belluard, Domaine André & Michel Quenard hvor sønnen Guillaume så småt har taget over, Domaine des Ardoisières, La Cave du Prieure, Domaine Giachino, La Gerbelle Guy Quenard, Chateau de Mérande (biodynamisk), Denis & Didier Berthollier, Domaine Fabiet Trosset, Domaine du Cellier des Cray, Les 13 Lunes, Philippe & Sylvain Ravier, Domaine de la Violette samt Domaine de Chevillard som drives biodynamisk og måske er det mest spændende hus i Savoie pt. Endelig kan nævnes Orchis nær Annecy som ud over vin er kendt for sin snegleproduktion til Michelin restauranter over hele Frankrig.



Ost & vin sammensætninger

Jacquère – Chevrotin, Tomme des Bauges

Altesse – Emmental de Savoie, Reblochon

Mondeuse – Tomme de Savoie

10 spændende vine fra Savoie

Charles Gonnet Chignin Bergeron 2020 93

Ukendt importør | ca. 120 kr.

En fyldig og flot hvidvin med nøddetoner, abrikos, tropisk frugt og blomster i smagen. Man fornemmer alderen, men syren holder den pænt oppe. Spændende vin især til ost. Alk.: 14,0%

André & Michel Quenard Chignin Bergeron Les Terrasses 2016 92

Ukendt importør | ca. 120 kr.

Mørkt gul i farven med lette oxiderede noter i duften. Abrikos, fersken, safran og mørke kryddernoter i smagen. Fyldig med en medium syre og pæn afslutning. Spændende madvin. Alk.: 13,5%

Château de Mérande Mondeuse La Noire 2017 92

Ukendt importør | ca. 200 kr.

Krydret og animalsk i næsen. Skovbær, lakrids, svampe og lette krydderier i smagen. Kølig i udtrykket med en tydelig modenhed. Pæn afslutning. Alk.: 12,0%

Domaine de la Violette Chignin Bergeron Sour les Cedre 2019 92

Ukendt importør | ca. 120 kr.

Mørk gul i farven. Fyldig vin med komplekse noter af abrikos, fersken og krydderier i smagen. Flot balanceret med en lang kompleks smag. Elegant og meget ren i udtrykket. Alk.: 13,0%

Ravier Les Deu Tilleuls 2019 92

Ukendt importør | ca. 140 kr.

Arbejder på 40 hektarer, og vinene er kendte i skisportsområderne lokalt her. Denne på roussanne med 15% fad. Frisk i stilen med en flot fadintegration. Flot dybde og længde. Alk.: 13,5%

Domaine de Chevillard Roussette de Savoie Monthoux 2018 91

Ukendt importør | ca. 150 kr.

Fra Jura bjergene men stadig i Savoie. En frugtig og imødekommende vin. Pæn fylde og friskhed. Abrikos, tropiske frugter og let honning præg i smagen. Vellavet og flot vin. Alk.: 12,5%

Château de Mérande Garance 2017 91

Ukendt importør | ca. 180 kr.

Biodynamisk vingård. Denne vin på roussanne med 18 måneders modning på foudres. Flot floral næse, syrerrig med melon og abrikos i smagen. Lang afslutning. Alk.: 13,0%

Domaine Fabiet Trosset 1952 2018 91

Theis Vine | ukendt pris

Imødekommende ung familie, som startede op i 2016. Alle vine på ståltanke. Let, frugtig, meget ligefrem og let i stilen. Blød, rund og klar nu. Alk.: 12,0%

Orchis Quintesse Moudeuse 2019 91

Ukendt importør | ca. 120 kr.

Ud over to vine er det primært snegle, der produceres hos Orchis. Denne mondeuse er animalsk i duften. Røde skovbær, peber og lakrids i smagen. Medium koncentration og ganske frugtig i udtrykket. En del fad men velintegreret. Alk.: 11,5%

Domaine Lupin Roussette Cuvée du Pépé 2019 91

Ukendt importør | ca. 100 kr.

Bruno arbejdede indtil 1998 i Scweitz på Geneves største kooperativ med over 10 millioner flasker. Nu arbejder han på seks hektarer i Frangy med egne vine. Denne på altesse. Let parfumeret. Solmoden frugt, fra gamle stokke. Flot intensitet og flot syre. Alk.: 12,5%

Domaine de l’Idylle Divine Roussanne 2019 90

Ukendt importør | ca. 70 kr.

Flot næse og velbalanceret. Pæn koncentration med hvide ferskner, citrus og blomsternoter. Alk.: 13,0%

Det er kun meget få vine fra Savoie, som findes hos danske forhandlere, men flere importører har fået øjne for dette vinområde, så man må på sigt kunne forvente at finde flere vine. Vinene kan dog bestilles online flere steder i Europa.