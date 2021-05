Sicilianske Donnafugata satser på Etna

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det anerkendte vinhus Donnafugata beliggende i Marsala på Sicilien har netop præsenteret en serie af nye vine fra Etna. Sul Vulcano 2018 kommer både som hvidvin, rosé og rødvin. Derudover topvinene Etna Doc Rosso Contrada Marchesa 2018 og Fragore Etna Doc Rosso Contrada Montelaguardia 2018. Etna er naturligt præget af den vulkanske jord, og vinmarkerne ligger i højder mellem 400 og 1.050 meter over havet, de bedste betingelser for vinproduktion. Vulkanen Etna er Europas største aktive vulkan og har blandt andet været i mindre udbrud de sidste mange måneder. Det ser man ved den kraftige røgformation, som skydes ud af bjerget hele tiden samt de mindre rystelser, der ofte fornemmes i byerne omkring vulkanen.

Rødvinene laves primært på nerello mascalese men ofte med en smule nerello cappucchio— sidstnævnte især for at give farve og frugt til vinen. De er lyse og yderst elegante med høj syre og en del tannin. Endvidere har de den karakteristiske mineralske karakter, som kommer fra vulkansk jord.

Sul Vulcano Etna Bianco 2018

100% Carricante. 10 mdr. Ældre franske fade. Derefter 10 mdr. på flaske. Gylden i farven med nødder, gule æbler og grape. Flot syre og en frisk let urtet smag med masser af citrus, fennikel og melon. Flot struktur og sprød afslutning. 90

Sul Vulcano Etna Rosé 2020

100% nerello. En meget lys og elegant rosé med ribs og hindbærnoter i duft og smag. Fint balanceret med et let frugtigt udtryk og en fin let krydret afslutning. 89

Sul Vulcano Etna Rosso 2017. 174 kr.

Lys med modne svampede noter, solmodne bær og vilde krydderier i duft og smag. En flot ligefrem og typisk nerello mascalese som bør nydes nu eller de næste 2-3 år. Flot struktur og krydret lidt tør afslutning. 89

Dea Etna Rosso 2018

Primælrt nerello mascalese. 14 mdr. På stål og brugte fade. 10 mdr. på flaske. Meget lys. Ribs og hindbær i duften. Meget elegant og let vin. Flot struktur med masser af røde bær. 91

Contrada Marchesa Etna Rosso 2018

Formet som et amfiteater. 100% nerello mascalese. 14 mdr. på brugte fade, 18 mdr. flaskelagring. Lys, let parfumeret i næsen. Masser af røde bær især ribs, boysenbær, timian, violer og vanilje i smagen. Flot dybde med en lang krydret afslutning. 93

Fragora Etna Rosso Contrado Montelaguardia 2018

100% nerello mascalese. 14 mdr. på brugte fade, 18 mdr. flaskelagring. Lys, let krydret og urtet i næsen. Dyb og kompleks med hindbær, skovbær, skovbund, urter og krydderier. Flot struktur og en lang krydret afslutning. 94

Vinene føres af Sigurd Muller Vinhandel, dog er det ikke alle som hjemtages.

