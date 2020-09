Siciliensk vinpioner død

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Født i 1940 grundlagde Diego Planeta det sicilianske kooperativ Settesoli i 1964 og blev senere udnævnt til præsident, en stilling han havde fra 1973 til 2011. Han grundlagde sin familie vin ejendom Planeta i 1980'erne og frigav sine første vine i 1995. Ejendommen har nu 400 hektar vinmarker og seks vingårde i fem forskellige områder på Sicilien: Menfi, Vittoria, Noto, Etna og Capo Milazzo.

I sin levetid var Planeta også formand for det Regionale Vin Institute. Og i 2004 fik han en æresgrad i landbrugsvidenskab på universitetet i Palermo og blev tildelt Cavalieri del Lavoro fortjenstorden af den italienske regering.

