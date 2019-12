Sjælden stor whiskysamling til salg

En privat samling af skotsk whisky ventes at indbringe op mod 71 millioner kroner ved auktioner næste år. Whiskysamlingen, der omfatter 3900 flasker sjælden whisky, er den største, som nogensinde er blevet solgt på auktion. Det var Colorado-forretningsmanden Richard Gooding, som indkøbte de mange flasker gennem to årtier. Gooding døde i 2014 men fløj ofte til Skotland og besøgte auktionshuse og destillerier for at få fat på verdens mest sjældne single malts.

Auktionshuset Whisky Auctioneer i Perth vil sælge flaskerne individuelt ved to onlineauktioner næste år. Samlingen omfatter blandt andet verdens dyreste whisky, en 'Fine and Rare Macallan' fra 1926. Denne forventes alene at indbringe omkring 10,7 millioner kroner. En 1919 Springbank fra samlingen er vurderet til omkring 1,8 million kroner og en 1937 Glenfiddich ventes at indbringe 533.000 kroner.

I samlingen er der flasker fra nogle af Skotlands lukkede destillerier blandt andre Old Orkney fra Stromness Distillery og Dallas Dhu.

Gooding opbevarede de mange flasker i sin private pub i sit hjem i USA. Han var ejer af The Pepsi Cola Bottling Company fra 1979 til 1988, hvor han solgte det til moderselskabet PepsiCo.

