Sjælden whiskysamling på auktion

Ikke mindre end 178 flasker The Macallan Fine & Rare single malt fra 1926-1991 vil blive solgt på auktion i London senere på måneden. Samlet forventer man en pris på omkring 20 mio. kr. for disse, hvilket gør det til den største samling nogensinde der er udbudt på auktion.

I alt er 467 flasker whisky and 4 hele whiskyfade er sat på auktion og ventes at indbringe godt 35 mio. kr. Især en The Macallan 60 års fra 1926 fra cask #263 forventes at få et højt hammerslag. Det var tre tilsvarende flaske fra dette fad med designet label af Valerio Adami og Peter Blake samt håndmalet af Michael Dillon som sidste år blev solgt for 8 mio. kr.

Det er indtil videre primært været sjældne vine som har domineret på auktionshusene, men på det seneste er flere whiskyer begyndt at få høje hammerslag på auktionshuse rundt omkring i verdenen. Det er stadig de klassiske single malthuse fra Skotland der har den største efterspørgsel men flere og flere kunder i Asien er begyndt at efterspørge sjældne japanske whiskyer. Af de skotske er det især Bowmore, Highland Park og The Macallan.

Af andre højdepunkter påauktionen er Balvenie 50 års 1937, Glenfiddich 50 års (1st and 2nd releases) og Glenfiddich 64 års 1937. En række sjældne aftapninger fra Gordon & Macphail samt Silvano Samaroli. Samtlige årgange af Port Ellen’s Annual Releases (1st -17th) samt 59 års Dalmore Eos 1951.

